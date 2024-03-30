МО дозволило використання 80 нових зразків української зброї

Міністерство оборони у січні-березні 2024 року допустило до експлуатації в ЗСУ понад 80 зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Серед них - боєприпаси, дрони та роботизовані комплекси.

Міністерство оборони України у січні-березні 2024 року кодифікувало, тобто допустило до експлуатації в Збройних силах України (ЗСУ), понад 80 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у колонці, опублікованій у суботу, 30 березня, інформаційним агентством "Інтерфакс Україна".

"У цьому переліку зразків озброєння та техніки, допущених до експлуатації у ЗСУ впродовж січня-березня поточного року, найбільша група - боєприпаси. Різних типів та калібрів", - розповів він.

Другою групою за кількістю допущених за цей час до експлуатації зразків озброєння та військової техніки є безпілотники. "Окрім безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) для ведення повітряної розвідки, які зазнали модернізації, у цій лінійці є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БпЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії", - зазначив Гаврилюк. За його словами, у січні-березні було допущено до експлуатації майже два десятки різних зразків безпілотників саме українського виробництва.

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Третя група за кількістю кодифікованих зразків озброєння та військової техніки - це наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Як пояснив Гаврилюк, роботизовані платформи можуть виконувати широкий спектр завдань. Вони є засобами вогневої підтримки, тобто можуть нести на собі бойові модулі - кулемети та ПТРК, уражаючи ворожі цілі, а також транспортом евакуації поранених з поля бою. також вони можуть виконувати логістичні завдання, доставляючи вантажі на передову, наголосив Гаврилюк.

Серед засобів РЕБ українського виробництва, нещодавно допущених до експлуатації, є системи тактичного рівня, які покликані створювати локальний "купол" для прикриття бойових позицій військових чи бойової техніки, зазначив він.

У переліку допущених до використання зразків озброєння та техніки є також броньована та спеціальна техніка, 120-мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби, додав Гаврилюк.

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Гаврилюк: Підприємства вітчизняної "оборонки" пропонують багато новинок

Гаврилюк наголосив, що українські підприємства оборонної галузі нині пропонують чимало новинок, до того ж "деякі з них мають унікальні бойові характеристики".

"Сьогодні вітчизняна оборонна промисловість демонструє високу динаміку розвитку. А українські зброярі не лише у рази збільшили обсяги виробництва ОВТ, але й освоїли та розпочали виробництво нових зразків озброєння та техніки. Важливу роль в активізації роботи вітчизняних зброярів відіграли певні зміни у законодавстві, що дозволило суттєво спростити процедуру допуску до експлуатації нових зразків ОВТ. Сьогодні цей процес займає не більше кількох тижнів", - наголосив він.

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За його словами, на сьогодні в секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько 500 підприємств та компаній, переважна більшість з яких - приватні структури. "Сьогодні вітчизняні підприємства виробляють для Сил оборони бронетехніку, стрілецьку зброю, безпілотні та роботизовані системи різних типів і призначення, системи РЕБ, ПТРК, ракети, артилерійські снаряди (122 мм, 152 мм), танкові постріли калібру 125 мм, міни до мінометів", - перелічив він.

Втім, Гаврилюк вказав, що через брак коштів міноборони пріоритетно закуповує озброєння за так званим "критичним списком", а далі - "закриває" першочергові потреби. До таких належать артилерійські, мінометні боєприпаси, снаряди для РСЗВ, ракети, БПЛА, системи РЕБ, тощо. А вже на решту грошей закуповується інше озброєння і техніка, пояснив він.