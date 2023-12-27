Зеленський: Виробництво зброї в 2023-му збільшили в тричі

У 2024-му увагу приділять виготовленню вибухівки і порохів, повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками компаній ОПК. Він також пообіцяв більше домовленостей з іноземними компаніями про спільне виробництво.

Президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу (ОПК) у середу, 27 грудня, що цього року вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки порівняно з минулим роком.

"Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. У наступному році окрема увага приділятиметься виготовленню вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит", - повідомляється на сайті президента.

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За словами Зеленського, "завдання України максимально чітке - зробити державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде відповідь", а виконати це завдання треба достатнім виробництвом зброї.

Президент зазначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній, і зараз уже чотири з п'яти компаній ОПК - недержавні. "Ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва. Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі - в одній команді. Нам усім потрібно однакове - перемога", - наголосив він.

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Зеленський запевнив, що держава продовжить спрощувати бюрократичні процедури - від імпорту складників до процесу допуску в експлуатацію, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.

Крім того, він нагадав, що вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво. "Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", - пообіцяв він.

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