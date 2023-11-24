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Україна готує запуск "Армії роботів" і "Армії РЕБ" - Федоров

Анастасія Шепелева
24 листопада 2023 р.

Крім "Армії дронів", Україна створить проєкти з виробництва роботів і засобів радіоелектронної боротьби, анонсував віцепрем'єр з інновацій.

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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Михайло ФедоровФото: Yevhen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

В Україні з'явиться "Армія роботів" і "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби), повідомив у п'ятницю, 24 листопада, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" його слова на форумі ForbesTech-2023.

"Армія дронів" 

В Україні з липня 2022 року вже реалізується проєкт "Армія дронів".

За даними мінцифри, за цей час Україна збільшила виробництво безпілотників щонайменше в 100 разів. Якщо на початку повномасштабної війни Росії проти України вона мала сім виробників, то через півтора року - 150. Здебільшого виробництвом дронів займаються приватні компанії.

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