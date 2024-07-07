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СуспільствоНімеччина

У ФРН узгодили зміну умов для виплат соцдопомоги безробітним

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Одержувачі соціальної допомоги Bürgergeld в майбутньому повинні будуть погоджуватися на роботу з щоденними витратами часу на дорогу до трьох годин.

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Людина дізнається про заявку на соціальну допомогу
У Німеччині змінять правила видачі соцдопомоги безробітнимФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

У Німеччині у майбутньому одержувачі соціальної допомоги як безробітні (Bürgergeld) повинні будуть погоджуватися на роботу з щоденними витратами до трьох годин на поїздки на роботу та назад. Як повідомляє видання Bild am Sonntag у неділю, 7 липня, це передбачено каталогом заходів, узгоджених правлячою коаліцією під час переговорів щодо ініціативи економічного зростання.

Згідно з каталогом, час у дорозі на роботу і назад може становити три години при щоденній тривалості робочого дня понад шість годин. При меншій тривалості робочого дня час у дорозі може становити до двох з половиною годин. Крім того, центри зайнятості можуть підшукувати роботу в радіусі 50 кілометрів від місця проживання одержувача допомоги.

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За статистичними даними середини 2023 року, допомогу Bürgergeld (українською "гроші для громадян". - Ред.) в Німеччині отримували 5,5 мільйона людей (при населенні 84,5 млн), з них - 2,6 млн іноземців, які мешкають в Німеччині. Цей вид допомоги одержують і українці, які користуються в Німеччині тимчасовим захистом від війни, - 707,8 тисячі. У Німеччині останнім часом точаться дебати щодо доцільності виплат біженцям з України допомоги Bürgergeld та про створення стимулів для працевлаштування. Однак уряд ФРН запевняв, що не позбавлятиме непрацевлаштованих українських біженців цього виду допомоги

Деталі має узгодити Бундестаг

Також, за даними Bild am Sonntag, коаліційні соціал-демократи, "зелені" та ліберали домовилися про скасування стягнення податків та зборів з оплати понаднормових годин роботи. Якщо працівник, який працює неповний робочий день, збільшує свій робочий час і отримує бонус від свого роботодавця, його також буде звільнено від оподаткування. Існують також плани щодо спрощення укладання строкових контрактів у пенсійному віці. Деталі передбачених каталогом заходів мають бути уточнені під час обговорення бюджету в Бундестазі.

Нагадаємо, наприкінці червня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив намір уряду підвищити "адресність" виплати соцдопомоги Bürgergeld. За його словами, Йдеться про те, щоб "ніхто не міг уникати співпраці з відповідними органами задля подолання власного безробіття". Як пояснив канцлер, ідеться також і про посилення боротьби з нелегальною зайнятістю одержувачів допомоги по безробіттю. Не має бути так, що "хтось працює, приховує свої доходи й водночас отримує соціальну допомогу", пояснив керівник німецького уряду.

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