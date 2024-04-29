Зовнішній держборг України перевищив 100 мільярдів доларів

Прямий і гарантований державний борг України у березні склав 151,05 мільярда доларів, що на 5,1 відсотка більше, ніж у попередньому місяці. Зовнішній борг складає 101 мільярд доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні збільшився на 5,1 відсотка, або на 7,36 мільярда доларів у порівнянні з попереднім. Таким чином він досяг позначки у 151,05 мільярда доларів, що є історичним максимумом, передає у понеділок, 29 квітня, агенція "Українські новини" на основі даних міністерства фінансів.

Загальний розмір прямого держборгу станом на кінець березня становив 5 612,55 мільярда гривень (143,1 мільярда доларів), що на 8,6 відсотка відсотків більше, ніж у попередній місяць. При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 93,41 мільярда доларів до 101,85 мільярда доларів, зазначає агенція.

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 598,39 мільярда гривень до 1 617,8 мільярда гривень, але у доларовому еквіваленті зменшився з 41,83 мільярда до 41,25 мільярда.

Гарантований державою борг на кінець березня становив 311,7 мільярда гривень, або 7,95 мільярда доларів.

У квітні 2023 року зовнішній прямий борг України складав 75,79 мільярда доларів.

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