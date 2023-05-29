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Фото: Mykhailo Polenok/PantherMedia
ЕкономікаУкраїна

Держборг України зріс до рекордних величин - мінфін

Анастасія Шепелева
34 хв. тому

Упродовж квітня поточного року сукупний держборг України перевищив позначку в 124 мільярди доларів, що стало історичним максимумом, кажуть у мінфіні.

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Сукупний державний борг України у зріс у квітні 2023 року на 3,6 відсотка і сягнув нового історичного максимуму. Такі дані оприлюднило в понеділок, 29 травня, міністерство фінансів України. За даними відомства, держборг України збільшився у доларовому вираженні на 4,37 мільярда, до 124,28 мільярда доларів, а в гривневому на 159,9 мільярда - до 4,54 трильйона гривень.

Згідно з підрахунками відомства, впродовж квітня сума прямого держборгу зросла рівно на чотири відсотки - до 115,08 мільярда доларів, або до 4,21 трильйона гривень, і становила 92,6 відсотка від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

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Так само повідомляється, що у квітні зовнішній прямий борг зріс на 4,68 мільярда - до 75,79 мільярда доларів, тоді як обсяг внутрішнього прямого боргу держави скоротився на 8,0 мільярда гривень - до майже 1,44 трильйона гривень або 39,29 мільярда доларів у перерахунку.

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Протягом четвертого місяця року сукупний зовнішній держборг України додав на 5,9 відсотка або на 4,61 мільярда - до 83,11 мільярда доларів, тоді як сукупний внутрішній - знизився на 0,6 відсотка, або на 8,6 мільярда - до близько 1,5 трильйона гривень.

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Тож як наслідок частка сукупного зовнішнього держборгу за квітень зросла з 65,5 до 66,9 відсотка, порахували в відомстві.

Протягом 2022 року державний і гарантований державою борг України 2022 року зріс до 78,5 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), у той час як на кінець 2021 року фінансові зобов’язання української держави становили 48,9 відсотка ВВП в еквіваленті, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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