МВФ схвалив кредитний транш Україні на 2,2 мільярда доларів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 28 червня, завершила четвертий перегляд механізму фінансування України в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). У результаті схвалено надання Києву кредитного траншу в розмірі 2,2 мільярда доларів (близько 2 мільярдів євро), повідомила пресслужба МВФ. Найближчими днями ці кошти буде спрямовано на потреби українського бюджету.

"Попри складні умви, економічні показники України в рамках EFF залишаються високими. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня було досягнуто, а всі структурні контрольні показники до кінця червня було реалізовано вчасно або з невеликою затримкою", - ідеться в пресрелізі. На думку експертів МВФ, "українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча її перспективи залишаються винятково дуже невизначеними".

Наприкінці березня Київ отримав третій кредитний транш від МВФ у розмірі 880 мільйонів доларів. Попередній транш у розмірі 900 мільйонів доларів фонд схвалив у грудні 2023 року. У березні 2023 року МВФ затвердив надання Україні 15,6 мільярда доларів у рамках 48-місячного механізму розширеного фінансування. Загальний обсяг виплат за програмою EFF з урахуванням нового траншу становитиме близько 7,6 мільярда доларів, ідеться в повідомленні МВФ.

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

На цьому тлі МВФ переглянув прогноз зростання ВВП України у 2024 і 2025 роках. "Перспективи на частину року, що залишилася, і на 2025 рік погіршилися, здебільшого через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо тривалості війни Росії проти України", - зазначено в документі, присвяченому огляду української економіки.

Тепер МВФ очікує, що зростання ВВП України 2024 року перебуватиме в діапазоні від 2,5 відсотка до 3,5 відсотка, тоді як у квітні прогнозували підйом на 3,5 відсотка. На 2025 рік прогноз зростання ВВП знижено до 5,5 з 6,5 відсотка.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує чинити руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну. Незважаючи на війну, макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці. Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації", - заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

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