МВФ: Україна потребує 42 млрд доларів підтримки у 2024 році

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва висловила упевненість, що ця потреба буде задоволена. Вона наголосила, що підтримка України залишається стабільною, втім найкращим розвитком подій для світу було б закінчення війни.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), на тлі російської агресії українському уряду у 2024 році знадобиться 42 мільярди доларів бюджетної підтримки. Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва в четвер, 18 квітня, у Вашингтоні в ході весняних засідань МВФ і Світового банку, передає агенція dpa.

"Ми впевнені, що ця потреба буде задоволена", - зазначила вона.

Георгієва високо оцінила "надзвичайну рішучість українців" і зазначила, що підтримка країни, яка й далі протистоїть агресії РФ, залишається стабільною. Проте найкращим розвитком подій для світу було припинення війни РФ проти України, а також конфлікту в Секторі Гази, зазначила вона.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, з 24 лютого 2022 року загалом мінфін залучив близько 8,1 мільярда доларів бюджетної підтримки від МВФ, зокрема 5,4 мільярда надійшли в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). "Наразі команди уряду, Нацбанку та МВФ активно працюють над підготовкою до вже четвертого перегляду програми EFF, який має відбутися у червні", - зазначив він в дописі у Facebook.

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Марченко: Дефіцит зброї мав негативні наслідки для бюджету

Перед цим Марченко, який разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем перебуває з візитом у Вашингтоні, під час виступу на засіданні міністерського круглого столу Світового Банку та МВФ заявив, що через брак допомоги від партнерів на початку року Україна витратила чотири мільярди доларів на закупівлю озброєння.

"На початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. Чотири мільярди доларів - саме такий обсяг грошей на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - йдеться в дописі Марченка у Facebook.

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За словами Марченка, відсутність або затримка допомоги негативно впливає на спроможність України протистояти військам РФ на фронті, а нестача засобів ППО і ПРО зменшує економічний потенціал країни.

"Необхідно пришвидшити пошук механізму використання заморожених активів РФ на користь України. Агресор має заплатити за свої злочинні дії, - додав він. - Захищаючи свої кордони, українці захищають міжнародний порядок і стримують розповсюдження війни на решту території Європи".



