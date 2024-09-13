Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2025 рік

Доходи держбюджету-2025 очікуються на рівні двох трильйонів грн, а видатки - на рівні 3,6 трильйона гривень, повідомив Денис Шмигаль.

Український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, повідомив ввечері у п'ятницю, 13 вересня, прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Він поінформував, що, згідно з проєктом державного кошторису на наступний рік, доходи очікуються на рівні двох трильйонів гривень, а видатки - на рівні 3,6 трильйона гривень. "Пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", - написав Шмигаль у Telegram.

Так, у проєкті бюджету передбачено 2,22 трильйона гривень оборонних видатків. "Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", - пообіцяв прем'єр.

Інші пріоритети бюджету-2025

Другим пріоритетом у проєкті бюджету, за його словами, є фінансування захищених статей. Понад 400 мільярдів гривень планується виділити на соціальний захист, 211 мільярдів гривень - на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень - на освіту. Також запланована індексація пенсій і виділення коштів на субсидії "всім, хто цього потребує", зазначив Шмигаль.

Третім пріоритетом у проєкті кошторису є підтримка регіонів та бізнесу. "Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя", - поінформував керівник українського уряду.

Шмигаль обіцяє прозоріші капітальні видатки

За його словами, новацією бюджету на 2025 рік має стати "реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними". Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики, зазначив прем'єр.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", - підсумував Шмигаль.

27 серпня Шмигаль заявив, що Україні для покриття дефіциту державного бюджету в 2025 році потрібні будуть додаткові 15 мільярдів доларів. "Цього року ми розуміємо, як закрити. На наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 мільярдів доларів", - повідомив він.

Нагадаємо, у бюджеті України на 2024 рік доходи встановили на рівні 1,768 трильйона гривень, а видатки - 3,35 трильйона гривень. Зокрема, на сектор оборони передбачалося виділення 1,69 трильйона гривень.