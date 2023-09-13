Зеленський про пріоритети бюджету2024: оборона, ріст зарплат

Серед пріоритетів державного бюджету на 2024 рік будуть розвиток оборонно-промислового комплексу та економіки, цифровізація, підтримка ветеранів, освітян і медиків, а також підвищення зарплат і індексація пенсій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив на нараді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком у середу, 13 вересня, пріоритети державного бюджету на 2024 рік.

Головним буде забезпечення оборони та безпеки, розповів він у традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

Розвиток українського виробництва зброї

За словами президента, фінансування цієї галузі буде щонайменше на рівні цього року, тобто не менше трильйона шестисот мільярдів гривень.

"Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс - на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво", - сказав Зеленський.

Він додав, що майже 100 мільярдів гривень виділять на виробництво зброї, яким опікується міністерство стратегічної промисловості, та на українську армію дронів.

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Підтримка ветеранів, освітян, медиків і цифровізація

Окремим бюджетним пріоритетом Зеленський назвав підтримку ветеранів.

На соціальні видатки, за його словами, спрямують щонайменше 469 мільярдів гривень. Зокрема, додаткові 24 мільярди до нинішнього бюджету закладуть на систему охорони здоров'я.

Також більше коштів виділять на систему освіти, передусім - на підтримку вчителів і викладачів. Крім того, в бюджеті на наступний рік передбачать кошти на цифровізацію, включно з новим інструментом "Мрія" для дітей, батьків і вчителів.

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Стимулювання економіки, підвищення зарплат

У березні 2024-го Зеленський пообіцяв "суттєву" індексацію пенсій.

Він наголосив, що в бюджеті буде зроблений особливий економічний акцент, деталі якого має представити уряд. "Ми додаємо стимулювання економіки - виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків", - розповів президент.

Крім того, він доручив прем'єр-міністру підготувати основу для підвищення у першому півріччі мінімальної зарплати.

Зеленський наголосив, що функціонування усіх державних сфер має наближувати перемогу України. "Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою", - підсумував президент.

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