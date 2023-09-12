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"Антонов" переходить на випуск безпілотників - ЗМІ

Валерій Сааков
12 вересня 2023 р.

У відповідь на війну РФ проти України флагман українського авіапрому "Антонов" випускатиме дрони, пише Reuters.

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Пуск українського дрона Punisher
Пуск українського дрона PunisherФото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Українська державна компанія "Антонов" вирішила заявити про себе як виробника безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це у вівторок, 12 вересня, написала міжнародна інформаційна агенція Reuters, аналізуючи мультимедійну презентацію українського концерну "Укроборонпром".

Презентацію показали кільком американським офіційним особам у Вашингтоні в червні цього року.

Як зазначається в матеріалі, флагман українського авіапрому вирішив диверсифікувати свій основний бізнес, додавши до виробництва пасажирських і траспортних літаків випуск дронів. Це сталося у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

Дрони стають дедалі вагомішим аргументом на війні

Журналісти вказують що нині дрони, вироблені або адаптовані в Україні, відіграють дедалі важливішу роль у війні, а неанонсований раніше крок "Антонова" відповідає амбіціям України стати світовим центром виробництва безпілотників, чому сприяють інвестиції в цей сектор, що різко зріс з початку 2022 року.

У презентації "Укроборонпрому" зазначається, що новий центр "Антонова" створений "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам з точки зору експертизи та послуг".

Центр пропонує низку послуг для виробників, зокрема, експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів БпЛА та розробку стандартів компонентів. Загалом у презентації перераховано 26 функцій.

На запит Reuters про коментар щодо центру та планів розширення в секторі дронів у компанії "Антонов" не відповіли. Представник "Укроборонпрому" теж не став коментувати, посилаючись на міркування безпеки.

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У компанії сподіваються отримати замовлення та цінний досвід

Хоча виробництво й сервісне обслуговування вантажних літаків на потужностях "Антонова" триватиме, новий центр для виробництва й тестування безпілотників міг би краще задовольнити військові потреби України зараз і дати інженерам "Антонова" більше роботи, повідомила агентству людина, обізнана з планами компанії.

У минулому "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", уже розробляв і випускав безпілотники, зокрема, модель "Горлиця", але основним напрямком його діяльності все одно залишався випуск літаків.

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Війна як велетенський тестовий майданчик для безпілотних систем

Збройні сили України (ЗСУ) регулярно застосовують безпілотники для атак на аеродроми та місця скупчення російських військ, а надводні дрони - проти Кримського мосту та кораблів. У Києві також постійно наголошують, що нинішня війна - полігон для випробування інновацій у сфері БпЛА світових постачальників оборонної продукції.

Після початку російського повномасштабного вторгнення Україна здебільшого покладалася на іноземні дрони, однак нині українські виробники налагодили випуск значної кількості різних типів безпілотників завдяки інтенсивній підтримці нових виробників. Водночас співвідношення українських дронів до іноземних в арсеналі України важко оцінити через велику кількість застосованих систем, високий рівень їхнього зносу та таємність воєнного часу.

Згідно з нещодавніми заявами високопосадовців, в Україні є близько 200 виробників безпілотників, а ЗСУ підписали контракти на постачання 30 нових моделей дронів вітчизняного виробництва. Однак більшість з них - це стартапи, засновані після вторгнення, які працюють у невеликих масштабах і часто не мають виробничих потужностей та галузевої підтримки, необхідних для того, щоб стати значними гравцями на ринку.

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Український уряд планує зробити з ВПК рушій економіки

Тим часом у Києві не криються щодо планів перетворити військово-промисловий комплекс (ВПК) на двигун української економіки. "Оборонний сектор дуже скоро стане номером один в Україні", - сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в інтерв'ю Reuters, додавши, що безпілотники є важливою частиною інвестицій в аерокосмічну галузь. "Ми повинні зосередитися на виробництві більшої кількості зброї та боєприпасів на місцевому рівні", - додав він.

Крім того, Україна планує посилити інвестиції в ремонт і випуск літаків, і Камишин сказав, що такі велетні, як "Антонов" та інші, ймовірно, будуть "тільки рости". Однак у презентації також йшлося про те, що "Укроборонпром" має намір позбавитися від близько 50 відсотків своїх активів, які державний концерн схарактеризував як "неефективно використовувані й не пов'язані з виробництвом", пише Reuters.

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