Володимир Зеленський: Я готовий до тривалої війни

Війна проти РФ триватиме, поки вона не піде з України, а перемовини з Путіним неприйнятні, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist. Він також наголосив: припинення підтримки України означатиме допомогу РФ.

Президент України Володимир Зеленський наполягає: війна з Росією триватиме, допоки вона не забереться з території України, і тому протистояння може бути тривалим. "Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", - сказав він в інтерв'ю The Economist , оприлюдненому у неділю, 10 вересня.

Водночас він не уточнив, про які саме терміни протистояння йдеться. При цьому начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов у суботу, 9 вересня, заявляв, що "не поділяє думку, що це буде тривала війна".

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін - то цілком зрозуміло, що ви будете праві", - цитує Буданова "Інтерфакс-Україна".

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"Помилка - дипломатія з Путіним"

Володимир Зеленський додав, що перемовини і компроміси з президентом РФ Володимиром Путіним неможливі, оскільки той "має звичку" створювати "заморожені конфлікти" на кордонах Росії з кінцевою метою "відновити Радянський Союз".

На переконання Зеленського, ті, хто хоче говорити з Путіним, "обманюють себе" подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам із собою", - наголосив президент.

"Якщо ти не з Україною - ти з Росією"

Володимир Зеленський також зауважив, що чітко усвідомлює ризики для своєї країни, якщо Захід почне припиняти підтримку, адже це зашкодить не лише економіці України, а й обороні. Водночас, він наполягає, що припинення підтримки України можна буде прирівняти до допомоги РФ.

"Якщо ти не з Україною, ти з Росією, а якщо ти не з Росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть Росії перемогти. Це все", - підкреслив президент.

Втім, на його переконання, зменшення підтримки України не сприймуть в першу чергу західні виборці. "Народ не пробачить (своїм лідерам. - Ред.), якщо вони втратять Україну", - вважає Зеленський.

Тому президент сподівається, що вибори, які пройдуть у низці країн-союзників у 2024 році, не зменшать підтримку України. На його переконання, навіть експрезидент США Дональд Трамп у разі повторного обрання не підтримає Путіна. "Це не те, що роблять сильні американці", - наголосив Володимир Зеленський.

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"Є просування на фронті"

Він також підкреслив, що попри певний скепсис західних партнерів українська армія продовжує просуватися як на півдні, так і на сході. "Якщо ми виштовхнемо їх з півдня, вони втечуть", - впевнений Володимир Зеленський.

Президент додав, що темпи просування Збройних сил України обумовлені намаганнями зменшити ризики і берегти життя солдатів. За його словами, ЗСУ втратили б "тисячі", якби дослухалися поради кинути в бій більше військ.

У традиційному вечірньому зверненні в неділю Зеленський також зауважив, що за минулий тиждень ЗСУ просунулися вперед на Таврійському і Бахмутському напрямках, а на Куп’янському, Лиманському, а також в Авдіївці і Марʼянці - продовжують тримати позиції.

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