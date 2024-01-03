Шмигаль: Мета на 2024 рік - збільшити випуск зброї ушестеро

На першому цьогорічному засіданні уряду Денис Шмигаль окреслив пріоритетні завдання на 2024 рік. Це, зокрема, збільшення виробництва озброєнь, вчасна виплата пенсій і зарплат, конфіскація активів РФ для відбудови.

Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) у 2023 році збільшились втричі, а "амбітна ціль" на 2024 рік - їхнє зростання ушестеро, заявив прем'єр-міністр Дениc Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 3 січня.

"Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", - наводить його слова департамент комунікацій секретаріату Кабміну.

Прем'єр додав, що цьогоріч на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння Україна планує спрямувати більше 265 мільярдів гривень, а на виплати військовослужбовцям - ще понад 750 мільярдів гривень.

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Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування

Шмигаль також розповів, що в 2024 році Україні необхідно залучити понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування і висловив сподівання на "ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів".

"42,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27 відсотків - це грантові гроші. Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Великобританія, Світовий банк", - повідомив він.

Прем'єр зауважив, що Україна підвищує і власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. За його словами, минулого року до загального фонду державного бюджету надійшло більше 1,1 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів.

Шмигаль: Пенсії та допомоги виплачуватимуть вчасно

Денис Шмигаль також нагадав, що з 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла на шість відсотків, тобто до 7100 гривень, прожитковий мінімум - на 12 відсотків, тобто до 2920 гривень, а мінімальна пенсія - до 2361 гривні. Ще одне підвищення зарплат і індексація пенсій заплановані на весну 2024 року.

"Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12 відсотків", - зазначив прем'єр, додавши, що цьогоріч соціальна сфера також буде одним із пріоритетів, а пенсії та допомоги виплачуватимуть вчасно.

Нагадаємо, напередодні Нового року перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила: якщо західні партнери не нададуть Україні фінансову допомогу на початку 2024 року - може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій.

Втім, невдовзі вона запевнила, що навіть без зовнішньої підримки у короткотерміновій перспективі перших місяців 2024 року Кабмін має альтернативний план дій для фінансування цих виплат, але у довготривалій перспективі є ризик затримки.

Необхідно спрямувати заморожені активи РФ на відновлення України - Шмигаль

Коментуючи останні масовані повітряні удари військ РФ по території України, прем'єр зауважив, що внаслідок них без даху над головою залишилися сотні українців. Він запевнив, що уряд докладе всіх зусиль, аби постраждалі мали змогу відремонтувати своє житло, а в разі потреби - придбали нове.

"Для цього є дієві інструменти. Зокрема, програма єВідновлення. На ремонти житла минулого року держава виплатила громадянам 2,2 мільярда гривень. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості", - зазначив Шмигаль і додав, що цьогоріч українці також зможуть отримати гроші за ремонти, які вони вже зробили раніше.

Окремо він наголосив, що Росія має заплатити за свої дії, зокрема, компенсувати завдану Україні шкоду. Тому одне з ключових завдань у 2024 році - спрямувати заморожені на Заході активи РФ на відновлення України.

"Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання. Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі грошей. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - наголосив прем'єр.