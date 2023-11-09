Верховна Рада України схвалила бюджет-2024

Основна стаття видатків бюджету-2024 - оборона та безпека. На ці сфери спрямують майже 50 відсотків видатків, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України затвердила державний бюджет на 2024 рік. В цілому рішення підтримали 276 народних депутатів, повідомив у Telegram нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

Як наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в бюджеті "чітко розставлені пріорітети". "Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога", - написав він у Telegram.

Зокрема, за його словами, практично 50 відсотків видатків спрямують на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - наголосив Шмигаль.

Також у бюджеті-2024 закладена індексація пенсій і зростання мінімальної зарплати. Водночас видатки і на освіту, і на медицину зростуть на понад 20 мільярдів гривень. Окрім того, видатки на програму підтримки ветеранів будуть збільшені вдвічі, а на підтримку бізнесу в бюджеті передбачили понад 40 мільярдів гривень, перелічив він.

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Бюджет-2024: 1,69 трильйона гривень - на оборону

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в дописі у Facebook уточннила, що до другого читання проєкт бюджету зазнав мінімальних змін. План по доходах збільшили на 22,2 мільярда гривень за рахунок збільшення ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати, зазначила вона. Як додає Железняк, таким чином доходи бюджету-2024 становлять 1,768 трильйона гривень. Видатки бюджету становлять 3,35 трильйона гривень, вказав він.

"1,69 трильйона гривень будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони. Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 мільярда гривень на виробництво БПЛА, а також 43 мільярда гривень на виробництво боєприпасів та зброї в Україні", - написала Підласа.

Гроші на сектор національної безпеки та оборони, як уточнила народна депутатка, покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та грошима від розміщення ОВДП.

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Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трильйона гривень. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трильйона гривень) та розміщення ОВДП (525,9 мільярда гривень), а також надходжень від приватизації (чотири мільярди гривень)", - перелічила Підласа.

З цих грошей на соціальний захист буде спрямовано майже 470 мільярдів гривень. На підтримку ветеранів - майже 15 мільярдів гривень, з них один мільярд - на протезування воїнів. Видатки державного бюджету на медицину та освіту складуть 201 мільярд гривень та 69 мільярдів гривень відповідно, вказала депутатка.

"До другого читання також змінився макропрогноз, який закладається в основу бюджетних розрахунків. Реальне зростання ВВП наразі прогнозується на рівні 4,6 відсотка. Інфляція - 9,7 відсотка. Очікується, що середньорічний курс долара складе 40,7 гривні", - повідомила Підласа.

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