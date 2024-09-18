Рада збільшила військові видатки держбюджету на 500 млрд грн

Тепер витрати державного бюджету становлять рекордні для України 3,73 трильйона гривень, зауважили в парламенті.

Верховна Рада України в середу, 18 вересня, ухвалила в цілому закон про збільшення видатків державного бюджету на 2024 рік на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Документ підтримали 298 парламентарів, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трильйона гривень", - зазначив він.

Шмигаль: Дефіцит бюджету через нереалістичні прогнози про війну

10 вересня на пресконференції за підсумками роботи уряду в 2024 році прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав проблему дефіциту 500 мільярдів гривень на потреби армії. Причиною він назвав нереалістичність прогнозів тривалості війни.

"Коли ми планували бюджет 2024 року, один із прогнозів Міжнародного валютного фонду був, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, були заплановані ті військові витрати, які є. Але триває мобілізація і потрібне фінансування", - констатував Шмигаль. За його словами, на забезпечення одного військового потрібно 1,2 мільйона гривень з бюджету.

Покриття дефіциту наразі обговорюється з МВФ. Серед обговорюваних джерел - збільшення військового збору та "справедливий його розподіл". Крім того, "подушкою безпеки" наступного року, за словами Шмигаля, мають стати 50 мільярдів доларів конфіскованих російських активів.

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