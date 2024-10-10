Рада підвищила військовий збір з 1,5 до п'яти відсотків

Схваленні парламентом податкові зміни передбачають підвищення військового збору для всіх, крім військових, та значне збільшення рівня оподаткування банків і небанківських фінустанов, повідомили в депутатському корпусі.

Верховна Рада України схвалила в другому читанні й в цілому законопроєкт №11416-д , що передбачає істотне збільшення податків. Під час пленарного засідання в четвер, 10 жовтня, "за" ухвалення цього нормативного акта проголосувало 247 народних депутатів ВР, 40 законодавців висловилися "проти", а утрималося 11, повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Telegram.

Документ, запропонований урядом, передбачав підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків, а також встановлення обов'язку платити військовий збір у розмірі одного відсотку доходу для платників єдиного податку 3-ї групи та 10 відсотків від розміру мінімальної зарплати військового збору для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку 1, 2 і 4 групи.

Для військових депутати зробили виняток

Утім, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив цього дня, що ВР ухвалила відповідну поправку, котра скасовує підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків для військових. "Підвищення податків для військових не буде. Рада щойно проголосувала правку, яка відміняє збільшення податку для військових", - написав нардеп Гончаренко у Telegram.

Водночас інші норми схваленого законопроєкту передбачають збільшення для банків ставки податку на прибуток за 2024 рік, з 25 до 50 відсотків, а для небанківських фінансових установ (крім страховиків) встановити ставку податку на прибуток на рівні 25 відсотків.

Законопроєкт також змінює податковий період з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Раніше в ВР озвучували цифри, що такі податкові зміни принесуть держбюджету додаткові 58 мільярдів гривень у 2024 році, і 137 мільярдів гривень 2025 року.

Нагадаємо, у першому читанні цей проєкт закону депутати схвалили 17 вересня, а на початку серпня законопроєкт відправили на доопрацювання. Тоді у парламенті не вистачило двох голосів для його ухвалення.