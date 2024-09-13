Несплата 71 млн податків: екснардеп Макеєнко отримав підозру

За даними ДБР, екснардеп у 2011-2018 роках отримав понад 387 мільйонів гривень доходу, з яких не сплатив податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на 71,4 мільйона гривень.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків депутату Верховної Ради України кількох скликань. За даними ДБР, йдеться про несплату 71,4 мільйона гривень.

"Він протягом 2011-2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму понад 387 мільйонів гривень. (Колишній. - Ред.) депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні ДБР, оприлюдненому у п'ятницю, 13 вересня.

Імені підозрюваного ексдепутата у ДБР не називають. Водночас, у бюро зазначають, що йдеться про народного депутата України I, III-VII скликань, у минулому - заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" та очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З цих даних можна зробити висновок, що йдеться про колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. Він очоював КМДА з 25 січня 2014 року по 7 березня 2014 року, а також був заступником голови фракції "Партії регіонів" в парламенті з 2007 по 2014 рік.

В ДБР повідомили, що фігурант підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошей в особливо великих розмірах (частина третя 212 КК України). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до трьох років волі з конфіскацією майна.