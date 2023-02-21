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Український суд заборонив "Партію регіонів"
Український суд заборонив "Партію регіонів"Фото: picture-alliance//dpa
ПолітикаУкраїна

Український суд заборонив "Партію регіонів"

Валерій Сааков | Олександр Куницький
32 хв. тому

Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду заборонено діяльність "Партії регіонів", а її майно й активи передаються у власність держави.

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Відтепер в Україні діяльність "Партії регіонів" заборонена судом. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд. Ухвала судочинців зобов'язує також передати активи та майно політсили у власність держави, інформує пресслужба інстанції.

Як зазначається в повідомленні, колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону політичної партії "Партія регіонів".

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"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Партія регіонів". Зобов'язано передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", - йдеться в повідомленні.

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Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах міністерства юстиції України та Верховної Ради України, додано в повідомленні.

"Партія регіонів" - не перша проросійська партія, заборонена в Україні рішенням суду від початку дії відповідного указу президента України Володимира Зеленського.

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