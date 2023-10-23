Ексчільник Партії регіонів Єфремов утік до Москви - ЗМІ

На початку повномасштабного вторгнення Єфремов виїхав з України до Словаччини, а потім - до Москви. В Україні його підозрюють у держзраді.

Колишній очільник парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов, якого підозрюють в державній зраді, втік до Москви, повідомили у понеділок, 23 жовтня, "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

За даними журналістів, Єфремов залишив Україну 18 березня 2022 року через контрольно-пропускний пункт "Чоп (Страж)", що на кордоні зі Словаччиною. Однак нині, за даними проєкту "Схеми", Єфремов перебуває у Москві, де зареєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Також "Схеми" зателефонували Єфремову на його російський номер, і на запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, той відповів: "У мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення".

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Підозри Єфремову

В Україні Єфремова підозрюють у скоєнні низки злочинів. Зокрема, у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підтримці так званого "ЛНР" та незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля". Колишній депутат провів три роки у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Утім, в 2019 році Київський апеляційний суд за клопотанням сторони захисту змінив запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Згодом запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після того не подовжили. Як повідомили "Схемам" в Офісі генпрокурора (ОГП), нині Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. Також журналісти нагадують, що одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.