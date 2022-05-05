Ексрегіонала Маркова оголосили в міжнародний розшук

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук колишнього парламентаря від Партії регіонів. Про це повідомила пресслужба відомства у середу, 10 серпня. За даними джерел "Інтерфакс-Україна", йдеться про депутата Ради сьомого скликання Ігоря Маркова, який ще у 2014 році втік до РФ.

Маркову в червні цього року вже повідомляли про підозру в колабораціонізмі. Нині ж після експертиз його останніх виступів на російському телебаченні СБУ додає до обвинувачень посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, виправдовування, збройної агресії РФ, а також порушення рівноправності громадян. "Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію Росії і транслював тези про "асвабадітєлєй", - зазначено в повідомленні.

СБУ окремо наголошує на обвинуваченнях у дискримінації та розпалюванні національної ворожнечі. Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає значно м'якше покарання, ніж інші, однак на відміну від них не є "політичною" в розумінні Інтерполу, який вже відмовляв у міжнародному розшуку Ігора Маркова шість років тому.

Скандальний політик з "Родини"

Тоді Маркову інкримінували хуліганство через сутички 2007 року, коли в Одесі прихильники його проросійської партії "Родина" побились з опонентами з ВО "Свобода". Перші роки справа розслідувалась мляво, 2012 року обрали у Раду за мажоритарним округом на Одещині, проте восени 2013 суд скасував результати виборів через фальсифікацію. Тоді Маркова вперше помістили за ґрати на пять місяців через одеську бійку 2007 року. Він вийшов після перемоги Євромайдану та втік до РФ. В Москві Марков увійшов до "Комітету порятунку України" експрем'єра Миколи Азарова.

З посвідченням цього "комітету" замість європейської візи, скандального політика затримали в Італії влітку 2015. Тоді Україна вперше запросила екстрадицію Маркова та Інтерпол відмовив вбачаючи політичний характер переслідування.

А навесні 2022 року його помітили на відеозаписах з Бучі разом з військовими РФ. З початком вторгнення він став частіше з'являтись на телебаченні де виступає в якості експерта по Україні