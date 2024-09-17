Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Схвалений у першому читанні проєкт закону про підвищення податків, зокрема, передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків.

Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, схвалила у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Як повідомили народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев , "за" проєкт закону проголосував 241 депутат.

Документ,запропонований урядом, передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків, а також встановлення обов'язку платити військовий збір у розмірі одного відсотку доходу для платників єдиного податку 3-ї групи та 10 відсотків від розміру мінімальної зарплати військового збору для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку 1, 2 і 4 групи.

Водночас передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток за 2024 рік, з 25 до 50 відсотків, а для небанківських фінансових установ (крім страховиків) встановити ставку податку на прибуток на рівні 25 відсотків.

Законопроєкт також змінює податковий період з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

За словами заступника парламентського комітету з податків та фінансів Ярослава Железняка, голосування за документ у другому читанні очікується у середині жовтня. "Оскільки до жовтня закон у цілому не буде ухвалено, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня", - написав він у Telegram.

Такі податкові зміни, за його словами, принесуть держбюджету додаткові 58 мільярдів гривень у 2024 році, і 137 мільярдів гривень 2025 року.

Нагадаємо, на початку серпня законопроєкт відправили на доопрацювання. Тоді у парламенті не вистачило двох голосів для його ухвалення.