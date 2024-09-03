ВР провалила законопроєкт про підвищення податків

Український парламент відправив на повторне перше читання проєкт закону про підвищення податків, при цьому схвалив за основу законопроєкт щодо збільшення видатків держбюджету-2024 на 500 мільярдів гривень.

Верховна Рада України у вівторок, 3 вересня, провалила голосування за законопроєкт про підвищення податків. Як повідомили народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), для прийняття проєкту закону в першому читанні не вистачило двох голосів.

За їхніми словами, документ відправили на повторне перше читання.

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Збільшення видатків держбюджету-2024 на 500 млрд грн

Водночас Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету поточного року на сектор безпеки та оборони на 500 мільярдів гривень.

"Увага, так як прийнято тільки перше читання, то закон зараз знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий урядом. Там і 125 млрд грн від податків. Але до другого читання його будуть міняти з згідно тими рекомендаціями, які дав комітет", - написав Железняк у Telegram.