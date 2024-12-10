  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ЕкономікаУкраїна

Світовий банк надасть Україні $454 млн на охорону здоров'я

Дмитро Шварц
10 грудня 2024 р.

Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни.

https://p.dw.com/p/4nwcn
Доларові банкноти
Гроші будуть надані в межах проєкту, спрямованого на реформування системи охорони здоров'я УкраїниФото: Karel Navarro/AP Photo/picture alliance

Україна отримає 454 мільйони доларів від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це підтримає зусилля уряду щодо пріорітетного фінансування за програмою медичних гарантій. Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни", - зазначив він.

Читайте також: Світовий банк виділив Україні $750 мільйонів - Шмигаль

За словами Шмигаля, фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку та гранту від фонду URTF. "THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Україна отримала кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Логотип Світового банку

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики через механізм Світового банку

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики через механізм Світового банку

Залучені кошти спрямують на підтримку ключових пріоритетів держбюджету. Для отримання коштів Україна виконала вяд вимог.
Економіка29 березня 2024 р.
Російський обстріл житлового будинку. Маріуполь, 11 березня 2022 року

Звіт: На відновлення України потрібно майже 500 мільярдів доларів

Звіт: На відновлення України потрібно майже 500 мільярдів доларів

Потреби України у відновленні внаслідок російського вторгнення становлять 486 мільярдів доларів, ідеться у звіті RDNA3. За рік загальні витрати на відновлення України збільшилися на 18 відсотків.
Економіка15 лютого 2024 р.
Світовий банк у Вашигтоні

Світовий банк мобілізував $42 млрд на підтримку бюджету України

Світовий банк мобілізував $42 млрд на підтримку бюджету України

Ідеться про кошти на підтримку українських вчителів, медиків, переміщених осіб та соціальної сфери, акумульованих в рамках ініціативи Peace.
Економіка11 червня 2024 р.