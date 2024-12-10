Світовий банк надасть Україні $454 млн на охорону здоров'я

Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни.

Україна отримає 454 мільйони доларів від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це підтримає зусилля уряду щодо пріорітетного фінансування за програмою медичних гарантій. Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку та гранту від фонду URTF. "THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Україна отримала кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).