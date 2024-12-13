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КонфліктиУкраїна

В Україну вперше приїхав єврокомісар з оборони

Степан Смишляєв
13 грудня 2024 р.

Андрюс Кубілюс уже обговорив з Денисом Шмигалем і Андрієм Сибігою подальшу оборонну співпрацю України та ЄС. Ранок він провів в укритті через масовану повітряну атаку Росії.

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Комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс
Андрюс Кубілюс вперше приїхав в Київ в якості єврокомісара з питань оборони і космосуФото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/IMAGO

У п'ятницю, 13 грудня, в Київ приїхав Андрюс Кубілюс, який з 1 грудня обійняв новостворену посаду комісара Європейського Союзу з питань оборони і космосу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомили, що вже провели зустрічі з європейським посадовцем.

Кубілюс провів ранок в укритті

Як зазначила голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова, під час масованої повітряної атаки Росії вранці, єврокомісар перебував у сховищі.

"Вітаємо єврокомісара з оборони в укритті", - іронічно підписала вона світлину з ним у соціальній мережі X. 

Сибіга теж звернув увагу, що до обговорення робочих питань вдалося перейти лише після звершення повітряної тривоги. 

Кубілюс зранку також вшанував пам'ять загиблих захисників України. 

Україна розраховує на зброю і підтримку ОПК з боку ЄС

Як зазначили українські посадовці, під час зустрічей з єврокомісаром з оборони йшлося, зокрема, про надання європейськими партнерами озброєння, артилерійських боєприпасів і систем протиповітряної оборони (ППО) для потреб Сил безпеки й оборони України.

Також ішлося про розвиток співпраці між оборонно-промисловим комплексом (ОПК) України і ЄС. "Подальше зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю є життєво важливим для посилення обороноздатності та готовності ЄС до будь-якої майбутньої агресії", - зазначив Шмигаль у Telegram після зустрічі.

Він висловив переконання, що українська оборонна промисловість "має бути інтегрована в ланцюжки постачання ЄС з виробництва зброї та військової техніки". Прем'єр також закликав європейські держави долучатися до співпраці за прикладом "данської моделі" - купувати зброю для України в українських виробників.

"Обговорили також доступ українським виробникам до європейських фондів, посилення санкцій проти Росії та реалізацію плану перемоги Президента України", - додав він. 

Своєю чергою Кубілюс зазначив, що завдяки подальшій промисловій співробітниці "ми можемо розвивати передові рішення та зміцнювати міжнародні ланцюжки постачання для оборони".

Він також висловив сподівання, що відкритий у Києві у вересні Офіс оборонних інновацій ЄС дозволить повністю використати цей потенціал. 

 

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