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СуспільствоУкраїна

Українці вже можуть подавати заявки на "тисячу Зеленського"

Дмитро Шварц
1 грудня 2024 р.

Українці 1 грудня у мобільному застосунку "Дія" отримали можливість подати заявки на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень.

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Гривні
Заявки прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 рокуФото: Janusz Pienkowski/Zoonar/picture alliance

Українці у неділю, 1 грудня, у мобільному застосунку "Дія" отримали можливість подати заявки на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень у межах ініційованої президентом України Володимиром Зеленським програми "Зимова єПідтримка".

Як нагадав у неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявки прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати тисячу можна через мобільний застосунок "Дія" (з 1 грудня), "Укрпошту" (з 4 грудня) та банки-партнери (з 10 грудня).

"Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також "Зимову єПідтримку" можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню", - заявив Шмигаль.

Детальніше про те, як отримати цю виплату, можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua, додав прем'єр.

Нагадаємо, 15 листопада  урядзатвердив порядок реалізації проєкту "Зимова єПідтримка", а згодом мінекономіки повідомило, що одноразову державну допомогу в розмірі 1000 гривень зможуть отримати українці, які перебувають на території країни

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