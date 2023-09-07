Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав з дводенним візитом Україну. Він не лише зустрівся з керівництвом української держави та оголосив про новий пакет допомоги від США, але й вшанував пам'ять загиблих воїнів ЗСУ.

Дводенний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну став несподіванкою - його, як і інші подібні дипломатичні події, не анонсували з міркувань безпеки. Втім, підстав вважати, що його відвідини Києва 6 та 7 вересня були зумовлені певними обставинами, немає: Блінкен привіз в Україну оголошення про новий пакет допомоги від США вартістю в понад мільярд доларів, а також зустрівся з очільниками держави, аби обговорити контрнаступ ЗСУ та подальші потреби України для відсічі російської повномасштабної агресії. Розповідаємо докладніше, як минув візит Блінкена в Україну.

Блінкен: "хороший прогрес" у контрнаступі ЗСУ

Свій четвертий візит в Україну за час повномасштабного вторгнення РФ Блінкен розпочав з того, що разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вшанував пам'ять загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

Згодом, спілкуючись з пресою, Блінкен наголосив, що прибув до Києва, аби, перш за все, "щоб продемонструвати нашу постійну і рішучу підтримку Україні у її боротьбі з цією агресією".

За словами Блінкена, США "бачать хороший прогрес" у контрнаступі України. "Ми хочемо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно не лише для досягнення успіху в контрнаступі, але й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що вона має потужні можливості для стримування, потужну обороноздатність, щоб у майбутньому така агресія, як ця, не повторилася", - сказав він.

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Нова допомога на мільярд та вечеря в МакДональдз

Перебуваючи в Києві Блінкен повідомив, що США виділять ще понад один мільярд доларів на допомогу для України. 665 мільйонів з цієї суми мають піти на військові цілі. Серед іншого планується закупити озброєння на 175 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів підуть на довгострокові військові потреби, 90,5 мільйона доларів виділять на розмінування, в тому числі передадуть першу партію протимінних автомобілів для українських прикордонників і поліцейських.

Загалом, фінансова підтримка України з боку США є однією з найпотужніших. За даними державного департаменту США, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Сполучені Штати надали Києву через механізми Світового банку 43,2 мільярда доларів безпекової допомоги, 2,9 мільярда доларів гуманітарної допомоги та 20,5 мільярда доларів бюджетної підтримки.

Окремим питанням, яке Блінкен обговорив з Кулебою, стало подальше постачання Україні зброї, зокрема посилення потужностей її протиповітряної оборони (ППО). "Держсекретар повертатиметься з максимально чіткими нашими потребами щодо посилення спроможностей ППО", - наголосив Кулеба на спільному брифінгу з Блінкеном. За словами Кулеби, була також "предметна дискусія" щодо далекобійних ракет ATACMS. "Я дуже радий, що ця опція все ще відкрита. Ми покладаємося на адміністрацію американського президента та чекаємо, що вони обговорять це детальніше", - сказав український міністр закордонних справ.

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Та окрім офіційних перемовин, два лідери встигли й разом повечеряти у ресторані McDonald's, мережа яких відновила роботу в Україні рік тому після закриття через повномасштабне вторгнення РФ. Повернення саме McDonald's стало символом впевненості в тому, що в Україні можна створювати великий бізнес, наголосив Кулеба.

Блінкен: Байден найближчим часом очікує на зустріч з Зеленським

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Блінкен також назвав успіхи українського контрнаступу "обнадійливими" та запевнив Україну в тому, що США сповнені рішучості йти з нею "пліч о пліч". Він вкотре наголосив, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що вони й інші партнери докладають достатньо зусиль для підтримки України як у контрнаступі, так і в довгостроковій перспективі - і для того, щоб вона була в змозі захиститися від будь-якої агресії також у майбутньому, і для того, щоб вона відбудовувалась, змінцювала економіку й демократію.

Крім того, Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден очікує, що вже найближчим часом побачиться зі Зеленським.

Зеленський, своєю чергою, подякував США й особисто Байдену за потужну підтримку України. "Ми щасливі, що можемо на вас покластися, і ви знаєте, що все суспільство України це цілком розуміє і цінує", - сказав він. Окремо президент України наголосив на важливості допомоги для енергетичного сектору, який постраждав внаслідок російських ударів минулої зими і, ймовірно, зазнає подібних атак цієї. "Ми побачимо (що буде взимку. - Ред.). Але ми щасливі, що цієї зими ми не самі. Ми пройдемо її разом з нашими партнерами", - сказав він.

Про захист інфраструктури від можливих ракетних ударів з боку РФ і підготовку України до зими йшлося й під час зустрічі Блінкена з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Окрім того, як повідомив очільник українського уряду, сторони також обговорили зміцнення економічної співпраці, посилення співпраці з американським бізнесом та прогрес у впровадженні реформ.

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Саміт перших леді та джентльменів

Під час візиту до України Блінкен відвідав і третій саміт перших леді та джентльменів, присвячений темі ментального здоров'я. За словами держсекретаря США, робота, що її провела перша леді України Олена Зеленська для вирішення проблем у цій сфері, "надзвичайна". "Ми дуже пишаємося тим, що беремо участь у цьому та допомагаємо, - сказав він. - Ми знаємо, яких втрат завдала ця жахлива агресія такій кількості українців непомітними способами, і робота, керівництво першої леді у подоланні цього виклику дуже надихає".

Завершив Блінкен свій візит зустріччю з українськими прикордонниками. "Ми надаємо 300 мільйонів доларів нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи", - написав він у соціальній мережі Х.

Йдеться про гроші, які спрямують на підтримку зусиль українських правоохоронців на звільнених територіях, передусім у населених пунктах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії. Ця сума входить до пакету допомоги, який анонсував Блінкен під час візиту в Україну.

Фесенко: візит на тлі президентської виборчої кампанії в США

На думку київського політолога Володимира Фесенка, головною метою візиту Блінкена в Україну стало обговорення подальшої стратегії дій США та України у контексті того, що війна, розв'язана Росією, затягується. "Потрібно скоординувати подальші і військово-політичні, і дипломатичні зусилля. Треба зараз готувати, визначати спільну українсько-американську стратегію протидії діям Росії, спрямованим на затягування війни проти України як мінімум до президентських виборів в США", - зазначив експерт у розмові з DW.

Фесенко наголосив, що цей візит відбувся на тлі президентської виборчої кампанїі в США. Цей період, за його словами, несе певні ризики того, що внутрішньополітична ситуація в США може вливати на масштаби і рівень допомоги України. На думку експерта, сторони також обговорювали варіанти дій, у разі, наприклад, затримки з бюджетним фінансуванням.