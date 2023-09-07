Кулеба зводив Блінкена в McDonald’s, питав про ATACMS

Після переговорів з держсекретарем США Кулеба наголосив, що опція надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще відкрита, тоді як потреба в передачі ППО - "очевидна", тому це питання не потребувало довгих обговорень.

Під час першого дня візиту в Київ у середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав разом з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ресторан McDonald's, мережа яких відновила роботу в Україні рік тому після закриття через повномасштабне вторгнення РФ.

"Повернення McDonald's в Україну стало символом повернення американського бізнесу, а також впевненості в тому, що в Україні можна створювати великий бізнес і бути з людьми у важкі та важливі моменти їхнього життя", - заявив Кулеба, пожартувавши, що в студентські роки сніданок у "МакДональдсі" був його улюбленим засобом від похмілля, а тепер лікарка не рекомендує йому вживати фастфуд.

Блінкен відповів, що з ним такого не було, але він любив бігати за сендвічем у "МакДональдс" на розі свого будинку. Держсек зазначив, що такі бізнеси як McDonald's відновили роботу завдяки зусиллям МЗС України.

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Кулеба: Опція ATACMS усе ще відкрита

Крім того, Блінкен і Кулеба обговорили питання подальшого постачання зброї України, зокрема посилення потужностей протиповітряної оборони (ППО).

"Держсекретар повертатиметься з максимально чіткими нашими потребами щодо посилення спроможностей ППО. Ми не витратили багато часу на обговорення, тому що тут немає чого обговорювати. Все очевидно. Потреба дуже важлива. Я лише назвав кількість систем, які необхідні для захисту зернового коридору, наших міст і наших людей", - розповів Кулеба на брифінгу.

За його словами, була також "предметна дискусія" щодо далекобійних ракет ATACMS. "Я дуже радий, що ця опція все ще відкрита. Ми покладаємося на американську адміністрацію президента та чекаємо, що вони обговорять це детальніше", - сказав міністр.

Водночас Кулеба визнав, що "недостатньо просто привезти зброю інших країн, потрібно збільшити виробництво". Він розповів Блінкену про плани проведення першого форуму оборонної промисловості та повідомив журналістам, що американські компанії візьмуть участь в ньому.

Блінкен: Байден чекає на зустріч з Зеленським

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блінкен наголосив на прогресі українського контрнаступу, що, за його словами, є "дуже обнадійливим".

Держсекретар також зазначив, що президент США Джо Байден очікує побачитись з Зеленським найближчим часом.

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