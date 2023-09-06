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Блінкен: США бачать поступ у контрнаступі України

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Сполучені Штати бачать "хороший прогрес" у контрнаступі України і засвідчують тривалу підтримку Києву, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Дмитро Кулеба у під час зустрічі в Києві
Держсекретар США Ентоні Блінкен (п) під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у КиєвіФото: Brendan Smialowski/AFP

Державний серетар США Ентоні Блінкен, який у середу, 6 вересня, перебуває в Києві, позитивно оцінив поступ української армії на фронті. "Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. (...) Хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для того, щоб здійснити успішний контрнаступ, але й у довготривалій перспективі, щоби вона мала сильні оборонні можливості, аби в майбутньому подібні агресії не повторилися”, - заявив він під час спільного з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою підходу до преси, цитує агенція "Укрінформ".

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За словами Блінкена, під час кожного візиту в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення він вражений хоробрістю та стійкістю українців. Він також зазначив, що Вашингтон і надалі співпрацюватиме з партнерами щодо допомоги Україні у відбудові, зміцненні економіки та демократії.

Раніше у цей день Блінкен провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За її результатами керівник українського уряду повідомив, що обговорювали "зміцнення економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом та прогрес у впровадженні реформ". "Зосередили також увагу на захисті енергетичної інфраструктури. Максимально готуємося до зими та можливих ракетних обстрілів Росії по об’єктах генерації та розподілу", - зазначив Шмигаль у Telegram.

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Глава американського зовнішньополітичного відомства відвідує Україну вчетверте за останні півтора року.

Блінкен у Києві зустрівся з... Патроном

 

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