У Київ приїхав держсекретар США Блінкен: анонсує нову поміч

Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва 6 вересня. Він анонсує виділення Україні понад мільярда доларів нового фінансування, кажуть в Держдепі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув зранку в середу, 6 вересня, з візитом до Києва, повідомила "Європейська правда" та підтвердили джерела "Суспільного" в Офісі президента України.

Згодом про це написало американське видання CNN і міжнародне агентство Reuters. Як розповів їм співрозмовник у Державному департаменті США, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Під час візиту він має анонсувати виділення Україні понад мільярда доларів нового фінансування.

Пізніше в міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, що Блінкен розпочав свій візит з відвідання Берковецького кладовища, де разом із Кулебою віддав шану полеглим українським воїнам.

Востаннє Блінкен у Києві був 8 вересня 2022 року. А в лютому цього року до України приїхав президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві дружина президента України Володимира Зеленського Олена проведе саміт перших леді та джентльменів. За її словами, саміт пройде у змішаному форматі: частина гостей приїдуть особисто, інші виступатимуть онлайн. Офіційно поки що невідомо, хто з учасників завітає до Києва особисто.

Блінкен у Києві зустрівся з... Патроном To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video