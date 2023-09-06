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У Київ приїхав держсекретар США Блінкен: анонсує нову поміч

Віолетта Чайковська
6 вересня 2023 р.

Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва 6 вересня. Він анонсує виділення Україні понад мільярда доларів нового фінансування, кажуть в Держдепі.

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Блінкен у Києві тримає на руках пса Патрона
Держсекретар США Ентоні Блінкен з псом Патроном під час візиту до Києва 8 вересня 2022 року.Фото: Genya Savilov/AFP/AP/picture alliance

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув зранку в середу, 6 вересня, з візитом до Києва, повідомила "Європейська правда" та підтвердили джерела "Суспільного" в Офісі президента України.

Згодом про це написало американське видання CNN і міжнародне агентство Reuters. Як розповів їм співрозмовник у Державному департаменті США, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Під час візиту він має анонсувати виділення Україні понад мільярда доларів нового фінансування.

Пізніше в міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, що Блінкен розпочав свій візит з відвідання Берковецького кладовища, де разом із Кулебою віддав шану полеглим українським воїнам. 

Востаннє Блінкен у Києві був 8 вересня 2022 року. А в лютому цього року до України приїхав президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві дружина президента України Володимира Зеленського Олена проведе саміт перших леді та джентльменів. За її словами, саміт пройде у змішаному форматі: частина гостей приїдуть особисто, інші виступатимуть онлайн. Офіційно поки що невідомо, хто з учасників завітає до Києва особисто.

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