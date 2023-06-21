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США нададуть ще 1,3 мільярда доларів для відновлення України

Євгенія Наконечна
4 год. тому

США виділяють ще 1,3 мільярда доларів, щоб, зокрема, капітально відремонтувати енергетичну мережу України, заявив держсекретар США Блінкен. Зрештою, видатки на відбудову, за його словами, понесе Росія.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні БлінкенФото: Leon Neal/AP/picture alliance

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив у середу, 21 червня, що США нададуть Україні ще 1,3 мільярда доларів допомоги, щоб  капітально відремонтувати енергетичну мережу та модернізувати порти, залізниці та іншу інфраструктуру.

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"Відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками усього світу", - сказав Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні, цитує Reuters. "За підтримки Конгресу США ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги, щоб допомогти Україні досягти цієї мети", - додав очільник американського дипломатичного відомства.

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520 мільйонів доларів з цієї суми підуть  на капітальний ремонт пошкодженої внаслідок російських атак енергетичної мережі. Тоді як 657 мільйонів доларів використають на модернізацію прикордонних переходів, портів, залізничних ліній та іншої критичної інфраструктури, сказав Блінкен.

Близько 100 мільйонів доларів спрямують на допомогу в оцифровуванні митних та інших систем України "для прискорення та зменшення корупції", а ще 35 мільйонів доларів - на допомогу українському бізнесу через фінансування та страхування.

Нова допомога доповнює 20 мільярдів доларів допомоги, яку Сполучені Штати раніше надали Україні, сказав Блінкен.

За відбудову України повинна сплачувати Росія

Окремо Держсекретар США зазначив, що рахунок за відбудову України має сплачувати Росія.

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"Давайте будемо відвертими - Росія спричиняє руйнування України, і Росія врешті-решт оплатить витрати на відновлення України", - сказав він під оплески.

Зеленський запросив всіх учасників конференції відвідати Україну

До учасників заходу в Лондоні звернувся відеозв'язком президент України Володимир Зеленський. Він запросив учасників конференції відвідати країну.

"Будуючи Україну, ми будуємо набагато більше, ніж одну країну. Ми будуємо світ таким, яким він буде за життя нашого покоління і після нас. Чи буде він мирним? Чи буде він стабільним? Чи буде він демократичним? Це залежить від кожного з нас. Запрошую всіх в Україну!" - сказав Зеленський.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

Відключень світла в Україні більше не буде?

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