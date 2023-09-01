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Зеленський може прибути до Нью-Йорка на засідання РБ ООН

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

Засідання Ради безпеки ООН, присвячене наслідкам повномасштабної війни Росії проти України, заплановане на 20 вересня.

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Засідання Ради безпеки ООН (ілюстративне фото)
Засідання Ради безпеки ООН (ілюстративне фото)Фото: ED JONES/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня 2023 року, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії проти України. Про це повідомив у п'ятницю, 1 вересня, постійний представник Албанії в ООН Феріт Ходжа.

"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН (під час війни. - Ред.), і перша участь у засіданні Раді безпеки ООН", - сказав Ходжа. На засіданні планується обговорення наслідків війни проти України для світу, а також продовольчої безпеки, додав постпред Албанії, яка у вересні головує в РБ ООН.

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Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Зеленський у вересні у Нью-Йорку представить українську "формулу миру" на засіданні Генеральної асамблеї ООН. 

З 18 вересня глави держав і урядів очікуються у Нью-Йорку на засідання Генеральної асамблеї ООН. Засідння РБ ООН заплановане на 20 вересня.

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