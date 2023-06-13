США розробляють реформу Радбезу ООН - ЗМІ

Вашингтон хоче ввести до складу Ради Безпеки ООН шість нових постійних членів без права вето. Ідея виникла на тлі розчарування нездатністю Радбезу стримувати глобальні конфлікти, зокрема війну Росії проти України.

США розробляють реформу Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) через "зростаюче розчарування нездатністю Радбезу зупинити глобальні конфлікти", зокрема війну Росії проти України, повідомило 12 червня американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Вашингтон пропонує ввести до складу Радбезу до шести нових постійних країн-членів, які не матимуть права вето. Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 держав, які входять до організації, щоб отримати їхні відгуки на цю ініціативу, йдеться у публікації.



"Ми хочемо, щоб міжнародні інституції працювали так, аби ми могли обговорювати та намагатися вирішувати міжнародні конфлікти. Ми повинні чітко усвідомлювати успіхи й невдачі, яких ми досягли за ці роки, але немає жодних сумнівів, що з цими інституціями нам краще, ніж без них", - сказав співрозмовник видання.

З моменту створення ООН після Другої світової війни постійними членами Радбезу були США, Франція, Великобританія, Китай та СРСР (зараз Росія як його правонаступниця). Ці країни мають право вето з питань, що стосуються війни та миру. 10 непостійних членів Радбезу, половину з яких Генеральна асамблея ООН змінює щороку, не мають такого права.

Будь-яка реформа Радбезу вимагатиме схвалення щонайменше 128 з 193 країн-членів і, оскільки вона потягне за собою зміни до Статуту ООН, ратифікацію всіма постійними членами.

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