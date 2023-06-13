  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаСполучені Штати Америки

США розробляють реформу Радбезу ООН - ЗМІ

Роман Губа
5 год. тому

Вашингтон хоче ввести до складу Ради Безпеки ООН шість нових постійних членів без права вето. Ідея виникла на тлі розчарування нездатністю Радбезу стримувати глобальні конфлікти, зокрема війну Росії проти України.

https://p.dw.com/p/4SUxg
Радбез ООН
Радбез ООНФото: Manuel Elias/Xinhua/IMAGO

США розробляють реформу Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) через "зростаюче розчарування нездатністю Радбезу зупинити глобальні конфлікти", зокрема війну Росії проти України, повідомило 12 червня американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Вашингтон пропонує ввести до складу Радбезу до шести нових постійних країн-членів, які не матимуть права вето. Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 держав, які входять до організації, щоб отримати їхні відгуки на цю ініціативу, йдеться у публікації.

"Ми хочемо, щоб міжнародні інституції працювали так, аби ми могли обговорювати та намагатися вирішувати міжнародні конфлікти. Ми повинні чітко усвідомлювати успіхи й невдачі, яких ми досягли за ці роки, але немає жодних сумнівів, що з цими інституціями нам краще, ніж без них", - сказав співрозмовник видання.

З моменту створення ООН після Другої світової війни постійними членами Радбезу були США, Франція, Великобританія, Китай та СРСР (зараз Росія як його правонаступниця). Ці країни мають право вето з питань, що стосуються війни та миру. 10 непостійних членів Радбезу, половину з яких Генеральна асамблея ООН змінює щороку, не мають такого права.

Будь-яка реформа Радбезу вимагатиме схвалення щонайменше 128 з 193 країн-членів і, оскільки вона потягне за собою зміни до Статуту ООН, ратифікацію всіма постійними членами.

Читайте також: Україна вимагає виключити Росію з Радбезу ООН

"Куди не глянь, Росія зневажає все": РФ в Радбезі ООН


Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

США просувають реформу Радбезу ООН

www.washingtonpost.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном до американських танків Abrams.

США дадуть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном - ЗМІ

Конфлікти30 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС

Наслідки руйнування Каховської ГЕС для фермерів півдня

Наслідки руйнування Каховської ГЕС для фермерів півдня

Економіка6 год. тому
external

Чому в берлінському метро звучить повітряна тривога?

Чому в берлінському метро звучить повітряна тривога?

Культура12 червня 2023 р.03:07 хв.
Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"

Сільвіо Берлусконі. Прощання з італійським "кавальєре"

Політика21 год. тому
external

"Безхатченки!": як місцеві у Херсоні рятують майно

"Безхатченки!": як місцеві у Херсоні рятують майно

Конфлікти22 год. тому02:17 хв.
external

На Херсонщині евакуюють людей під російськими обстрілами

На Херсонщині евакуюють людей під російськими обстрілами

Конфлікти22 год. тому01:53 хв.
external

Грандіозні навчання НАТО Air Defender 2023 у ФРН

Грандіозні навчання НАТО Air Defender 2023 у ФРН

Суспільство22 год. тому01:33 хв.
На головну сторінку