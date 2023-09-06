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ППО і боєприпаси: США надають Києву нову військову допомогу

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

До нового пакета військової допомоги США увійшли додаткові засоби ППО, а також різноманітні види боєприпасів, у тому числі й снаряди зі збідненим ураном для танків, повідомили в Пентагоні.

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Пентагон
ПентагонФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило надання Україні снарядів зі збідненим ураном, що увійдуть у пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України. Як повідомила в середу, 6 вересня, пресслужба американського оборонного відомства, цей пакет став уже 46-м траншем військової допомоги, яку адміністрація Байдена надає Україні шляхом вилучення з наявних арсеналів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.

Крім снарядів зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams, нинішній пакет містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси та інше оснащення, що, на думку Пентагону, має допомогти Україні протистояти агресивній повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

До пакета також увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, 81-мм мінометні системи та боєприпаси до них, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, а також ракети для ПТРК TOW, понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, тактичні безпілотні системи, системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання, запчастини тощо.

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Пентагон

ППО і боєприпаси: США надають Києву нову військову допомогу

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