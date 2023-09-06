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США оголосять передачу Києву снарядів зі збідненим ураном

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Партія снарядів зі збідненим ураном увійде в черговий пакет військової допомоги від США для України, пише Politico.

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Американський танк M1A1-Abrams
Снаряди зі збідненим ураном призначені для танків Abrams, які мають бути доставлені в Україну у вересніФото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Адміністрація президента США Джо Байдена планує у середу, 6 вересня, оголосити передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном в рамках нового пакета військової допомоги. Такою інформацією поділився з виданням Politico американський чиновник, обізнаний з обговореннями. За даними видання, рішення про включення в пакет допомоги боєприпасів зі збідненим ураном ухвалене у результаті дебатів, які тривали місяці.

Раніше агенція Reuters також з посиланням на джерела зазначала, що боєприпаси призначені для застосування з американських танків Abrams, що мають доставити в Україну найближчими тижнями. Сам пакет допомоги вартуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, у квітні тисячі снарядів зі збідненим ураном Україні передала Великобританія для танків Challenger

Читайте також: Снаряди зі збідненим ураном для України: що про них треба знати

Що таке збіднений уран

Збіднений уран - це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність менша, ніж у природного, а одна з головних властивостей - висока щільність, що на 70 відсотків перевищує щільність свинцю. Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається.

Боєприпаси зі збідненим ураном потенційно можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людини. Вважають, що ризик незначний, але рекомендується по змозі не застосовувати їх у густонаселених районах. 

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Танки M1 Abrams для ЗСУ: переваги і недоліки

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