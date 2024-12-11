Шольц закликав інвестувати в "майбутнього члена ЄС" Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав представників німецького бізнесу долучитися до допомоги Україні, що потерпає від російської агресії. Відповідну заяву він зробив у середу, 11 грудня, на німецько-українському економічному форумі в Берліні.

"Якщо ви інвестуватимете в Україну сьогодні та в найближчі роки, то ви інвестуватимете в майбутнього члена Європейського Союзу", - пояснив Шольц учасникам заходу.

"Після війни ми побачимо в Україні темпи зростання і можливості розвитку, які ми бачили лише в країнах Центральної та Східної Європи, що приєдналися до ЄС за останні два десятиліття", - вважає Шольц. За його словами, саме німецька економіка відіграла важливу роль у цих історіях успіху і сама отримала від них зиск. "Я волів би бачити щось подібне щодо України", - зазначив канцлер ФРН.

За його даними, нині близько двох тисяч німецьких компаній працюють в Україні. "Багато з них планують додаткові інвестиції. Вони допомагають відновлювати країну", - цитує Шольца німецька інформаційна агенція dpa.

Говорячи про майбутнє членство в Євросоюзі, Шольц запевнив, що Україна стане членом ЄС, але до цього "ще треба подолати певний шлях". Він пообіцяв, що Німеччина "пройде цей шлях разом" з Україною.

Канцлер також запевнив, що ФРН підтримує Україну в її пошуках "справедливого миру", який покладе край війні, спричиненій повномасштабним вторгненням Росії. За його словами, така угода мала б забезпечити "незалежність України та її вільний вибір майбутнього в Європі".

Шольц: Українська енергетика потребує багато приватних інвестицій

Шольц вкотре наголосив, що Німеччина непохитно стоїть на боці України, оголосивши зимову допомогу: уряд ФРН виділяє 70 мільйонів євро на малі теплоелектростанції, котли, генератори та сонячні електростанції й інші системи.

Щодо українського енергетичного сектору, який невпинно стає ціллю російських ударів, Шольц, як пише агенція AFP, висловив сподівання, що співпраця у цій галузі зростатиме, "адже ми потребуємо багато приватних інвестицій".

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав до ще тіснішої співпраці двох країн у таких галузях, як-от цифрові технології, сільське господарство, оборонний сектор та енергетика. Він наголосив, що "роль приватного бізнесу є ключовою" у відновленні країни. "Кожен інвестований євро є внеском у наше спільне майбутнє" в ЄС, сказав Шмигаль.