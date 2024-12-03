Німецька преса про візит Шольца до Києва

Після візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Україна німецька преса активно розмірковує над зв'язком між його поїздкою та передвиборчою кампанією в Німеччині, а також тим, що вона дає главі уряду.

Видання Handelsblatt з Дюссельдорфа коментує:

"Тепер канцлер уже вдруге від початку війни поїхав до України. Пов'язувати раптову жагу до поїздок із виборами до Бундестагу недоречно з огляду на жахливе становище українців у війні проти Росії - взагалі-то. Закидати йому використання України для передвиборчої кампанії "соромно", сказав нещодавно канцлер. Але ж лише на вихідних Україна стала центральною темою промови Шольца на передвиборчому партійному з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини. Він ганив "гучномовців Кремля" з "Альтернативи для Німеччини" та "Союзу Сари Ваґенкнехт", а Зелених та кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца називав "гарячими головами", які не бачать небезпеки ескалації (…) У центрі гомону німецької передвиборчої кампанії стоїть український президент. Шольц привіз до Києва пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро. Це багато грошей. Але Володимир Зеленський хоче гарантій безпеки від НАТО для своєї країни, а також постачання крилатих ракет Taurus. Від Шольца він не отримав ні одного, ні іншого".

Видання Münchner Merkur зауважує:

"Сподіваюся, канцлер уважно слухав, що йому кажуть у Києві, - пише коментатор на сторінках Münchner Merkur. - Під час розмов із українськими політиками та ветеранами Олаф Шольц мав змогу багато дізнатися про щоденні жахіття на фронті та відчайдушне становище захисників. Але за умови, що йому справді йшлося про знак підтримки мордованої країни, а не лише про яскраві фото для німецької виборчої кампанії. Або ж про те, щоб затьмарити лідера опозиції Фрідріха Мерца, який так само готується відвідати Україну. Спустошена війною країна та її люди варті того, аби мати рішучого захисника у вигляді Німеччини. Українці віддали надто великі жертви для того, аби зараз їх ще й використовувати як стафаж для прикрашення виборчої кампанії".

Чи дала Шольцу щось поїздка в Україну - під питанням

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з Франкфурта-на-Майні зазначає:

"Канцлеру закидають, що він використав візит (до Києва. - Ред.) як частину передвиборчої кампанії. Але як інакше? Утім, чи справді ця поїздка щось йому дає? Навіть його партнери по коаліції (Зелені. - Ред.) бачать це інакше. Хоча це пов'язано, вочевидь, із тим, що Зелені перебувають у пошуку більш сильнішого коаліційного партнера (з прицілом на майбутні вибори до Бундестагу. - Ред.). Зелені та ХДС/ХСС можуть уже незабаром побачити одне в одному партнера, який може краще дати відсіч Трампу в питанні політики щодо України, ніж Соціал-демократична партія Німеччини".

Видання Neue Osnabrücker Zeitung з Оснабрюка пише:

"Насправді публічне обурення з усіх боків є передусім лицемірством. Шольц намагається використати свою посаду у виборчій кампанії, то й що? Чи йому це вдасться, це все одно зовсім інше питання. А застережень щодо того, щоб використовувати в передвиборчій кампанії війну в Україні та її наслідки для Німеччини, вже давно немає чи не у всіх партіях. Але чи варто це справді засуджувати? Звісно, ця заряджена емоціями тема повинна відігравати роль у боротьбі за голоси виборців".

Війна в Україні стосується німців політично і фінансово

Видання Märkische Oderzeitung з Франкфурта-на-Одері коментує:

"В одному Шольц правий: російська нападницька війна в Україні, що триває вже майже три роки, - це тема, яка не лише емоційно зачіпає людей у Німеччині, але й стосується їх у політичному та фінансовому плані. Тому, звісно, дискусія про правильний баланс між постачанням зброї та спробами переговорів має бути повноцінною частиною передвиборчої кампанії. Але й тут потрібно уважно підбирати слова та змальовувати сценарії. Але самопроголошений чемпіон із розсудливості Шольц, очевидно, й сам розуміє це не надто буквально".

Газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена коментує:

"Правильно, що війна в Україні є предметом передвиборчої кампанії в Німеччині: ніщо на останній час так не змінювало Європу і не вимагало стільки від Німеччини, як цей конфлікт. Німеччина, яка довгий час кмітливо чи-то по-опортуністськи трималася осторонь світових криз, повинна думати, як бути з цією нападницькою війною. Тим більше під час передвиборчої кампанії: у найкращому випадку німці тоді зможуть обрати між різними відповідями (на війну в Україні. - Ред.), які пропонують партії демократичного спектру. Лінія західної політики щодо України вималюється, починаючи з 20 січня, у Вашингтоні, коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому. Тільки тоді стане видно, наскільки великим є виклик для Німеччини".