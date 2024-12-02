Опозиція в Німеччині розкритикувала візит Шольца в Україну

Опозиційні партії Німеччини різко розкритикували візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Україну. "Шольц проводить передвиборчу кампанію за рахунок українського народу і водночас використовує російські страхітливі наративи", - заявив в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine у понеділок, 2 грудня, експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). "Це не просто ганебно, а й дедалі сильніше ізолює Німеччину і ставить під загрозу нашу безпеку", - вважає Кізеветтер.

Своєю короткостроковою поїздкою в Україну канцлер хотів зменшити "зростаючу в Німеччині критику його безвідповідальної виборчої кампанії", додав християнський демократ. Україна наполягає на негайному запрошенні до НАТО, наданні їй далекобійних ракет і дозволі завдавати ударів західною зброєю по військових об'єктах у Росії, але Шольц категорично відкидає всі ці вимоги, нагадав Родеріх Кізеветтер. Канцлер вводить громадськість в оману, "вважаючи, що він зможе керувати війною за допомогою самозалякування і особливого миру з Росією", підкреслив експерт ХДС із зовнішньої політики.

Ваґенкнехт: Німеччині потрібна нова політика щодо України

Натомість очільниця лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ), своєю чергою, піддала візит Олафа Шольца до Києва критиці з іншої причини, звинувативши канцлера в надмірній військовій підтримці України. "Акробатичний шпагат Шольца - виступати в передвиборчій кампанії як канцлер миру, а в Києві підписувати дедалі нові чеки на постачання зброї - навряд чи вразить виборців", - заявила Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) в інтерв'ю агентству AFP. "Політика Німеччини щодо України потребує фундаментальної зміни курсу в бік дипломатії та миру", - вважає вона.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц прибув до Києва з неанонсованим візитом вранці 2 грудня. Там він озвучив перспективи нових поставок озброєнь Україні та підтвердив подальшу підтримку з боку Німеччини.