Шольц у Києві: навіщо приїхав, що привіз, як зустріли

Візит канцлера Олафа Шольца до Києва проходив на тлі передвиборчої боротьби в Німеччині. Одна з її тем - підхід Берліну до військової допомоги Україні у відбитті російської агресії.

"Мій візит - знак солідарності з країною, яка вже понад тисячу днів героїчно захищається від нещадної російської агресії. Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо про те, що робимо. І ми робимо те, про що говоримо", - заявив канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), прибувши в понеділок, 2 грудня, до Києва. Шольц оголосив про рішення німецького уряду ще до кінця цього року поставити Києву озброєння на суму в 650 млн євро.

Але цей візит - не тільки підтвердження готовності Німеччини й далі допомагати Україні у відбитті російської агресії. Є також внутрішньополітичний вимір. Візит відбувається на тлі розгорнутої у Німеччині передвиборчої кампанії перед достроковими парламентськими виборами, які заплановані на 23 лютого наступного року.

Що містить пакет військової допомоги на 650 млн євро

Пакет у 650 млн євро - не додаткова німецька військова допомога Україні. Це переважно частина тих поставок на суму в 1,4 млрд євро, які Берлін анонсував ще в жовтні.

На урядовій пресконференції в понеділок, 2 грудня, прессекретар міністерства оборони Німеччини полковник Мітко Мюллер (Mitko Müller) розповів, що йдеться про різні системи ППО, зокрема про прискорену поставку IRIS-T різних модифікацій (SLS і SLM), про танки Leopard 1, про дрони - як розвідувальні, так і ударні фірми Helsing, про зимове спорядження, прилади нічного бачення й стрілецьку зброю. Загалом - приблизно 50 позицій, за якими ухвалено рішення здійснити поставки в прискореному режимі з огляду на складну для України ситуацію на фронті.

Заступник офіційного представника канцлера Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) нагадав, що Німеччина посідає друге місце в світі після США та перше в Європі за обсягами військової та фінансової допомоги Україні. Її обсяг уже сягнув 28 млрд євро, у тому числі цього року - приблизно 8 млрд. Причому, заявив Бюхнер, відповідаючи на запитання кореспондента DW, до цієї суми не входять грошові виплати, які отримують у Німеччині понад мільйон українських біженців.

Система ППО IRIS-T SLM Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Перемир'я в обмін на територіальні поступки? Берлін проти

Прокоментував він і висловлювання колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який допустив тимчасову втрату Україною своїх територій, окупованих Росією, заради досягнення угоди про перемир'я або про режим припинення вогню.

"Одне тільки перемир'я без відведення російських військ (із захоплених українських територій - Ред.), - заявив Бюхнер, - лише закріпило б на шкоду Україні російську анексію, яка суперечить міжнародному праву, і це було б порушенням як основоположних принципів статуту ООН, так і резолюцій Генасамблеї ООН, схвалених переважною більшістю країн світу".

Що в металевій валізі Шольца?

Президент України Володимир Зеленський тепло зустрів Олафа Шольца. "Ми вдячні Німеччині за всю надану підтримку. Німеччина є лідером у Європі з допомоги Україні, і це допомагає нам захищатися від російської агресії та терору", - сказав Володимир Зеленський.

Усіх цікавило, що саме Олаф Шольц привіз у металевій валізі, з якою він вийшов із вагона на залізничному вокзалі в Києві. Українці жартома обговорювали, що у валізі канцлера може бути мирний план або соціальна допомога "Зимова підтримка", що її ініціював президент України. Найбільш резонансним став жарт про те, що Шольц у валізі привіз Україні ядерну зброю.

Олаф Шольц з валізою на вокзалі в Києві Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Утім, за словами політолога, доцента Київського національного університету імені Шевченка Ігоря Рейтеровича, в Україні від цього візиту Шольца нічого особливого не очікували. Щоправда, додає він, дехто все-таки сподівався на сюрприз - на заяву Шольца про готовність надати в розпорядження України німецькі крилаті ракети TAURUS. Але на підсумковій пресконференції канцлер Німеччини так нічого й не сказав про ракети, які давно просить Україна, і на запитання про можливе запрошення України до НАТО він теж конкретної відповіді не дав.

У чому суть підходу Шольца до війни в Україні

Про візити західних політичних діячів до Києва, як правило, з міркувань безпеки заздалегідь не оголошують. Не став винятком і приїзд Шольца. Проте Берліном ходять наполегливі чутки, що цей візит було погоджено в найостанніший момент.

Оглядачі звертають увагу на передвиборчу кампанію в Німеччині, яка вже розпочалася, і на той факт, що Володимир Зеленський запросив до Києва лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), який очолив партійний список блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів і вважається головним суперником Шольца в боротьбі за посаду наступного глави німецького уряду. За деякою інформацією, Мерц збирається в Україну вже найближчими днями, і Шольц, мовляв, хотів будь-що його випередити, аби проілюструвати політику соціал-демократів щодо України.

А політика ця полягає в тому, щоб, з одного боку, надавати Україні масовану військову допомогу без обмеження в часі, а з іншого, - робити це так, щоб сама Німеччина не опинилася залученою у війну з Росією. Не хоче Шольц і повністю обривати діалог із Кремлем, про що свідчить його нещодавня телефонна розмова з Володимиром Путіним. Такий підхід вважають правильним і більшість населення Німеччини, а Шольц неодноразово наголошував, що тільки з ним на посаді наступного канцлера політика Берліну в цьому питанні залишиться незмінною.

Олаф Шольц і Фрідріх Мерц (на трибуні) - головні суперники в боротьбі за посаду наступного канцлера Німеччини Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Ракети TAURUS та ультиматум Фрідріха Мерца

Опитування, наприклад, показують, що понад 60% німців виступають проти передачі Україні крилатих ракет TAURUS. Не підтримують у Німеччині й удари німецькою зброєю по цілях на території Росії.

На відміну від Олафа Шольца його політичний суперник Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина слідом за США, Великою Британією і Францією також повинна надати Києву дозвіл бити німецькою зброєю вглиб Росії по військових цілях, і не виключає постачання ракет TAURUS Києву. Кілька днів тому Мерц заявив, що на посаді канцлера він поставить Москві ультиматум: або Росія припиняє повітряні удари по українських об'єктах цивільної інфраструктури, або ЗСУ отримують від Німеччини ракети TAURUS і дозвіл запускати їх у Росію. А ракети ці в принципі можуть добивати з України й до Москви.

Зелені, які все ще входять до складу уряду соціал-демократа Шольца, дотримуються схожих поглядів у цьому питанні. Нова співголова цієї партії Франциска Брантнер (Franziska Brantner) прямо заявила, що в політиці щодо України для Зелених кращим партнером по коаліції були б Мерц та його консерватори, а не Шольц і соціал-демократи канцлера.