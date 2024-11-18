Дзвінок Шольца Путіну. Що говорять в Україні?

Уперше за майже два роки Олаф Шольц та Володимир Путін знову поспілкувались. Йшлося про війну Росії проти України. Як у самій Україні сприйняли телефонний дзвінок німецького канцлера російському президенту.

"Я розмовляв з президентом Путіним по телефону і закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська. Росія має продемонструвати готовність до переговорів з Україною - з метою справедливого та тривалого миру", - написав німецький канцлер Олаф Шольц у соцмрежі Х відразу після телефонної розмови з Володимиром Путіним. Розмова відбулась у п'ятницю, 15 листопада. В Україні, однак, таку ініціативу німецького політика сприйняли вкрай критично.

Зеленський: "Дзвінок Олафа, на мою думку, - це скринька Пандори"

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, не примусив довго чекати на свою реакцію. Ще того ж вечора він заявив у своєму традиційному відеозверненні: "Дзвінок Олафа, на мою думку, - це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись". За словами Зеленського, така стратегія давала можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, "нічого не робити по суті, і якраз це й призвело до цієї війни". "Мінська-3" не буде, нам потрібен реальний мир", - наголосив український президент.

Уже через день після телефонного дзвінка Шольца Путіну Росія атакувала Україну 120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. Це була одна з найбільших атак за весь час повномасштабного російського вторгнення. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масована атака РФ по Україні "є відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом". "Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - наголосив Сибіга у соцмережі Х.

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Кулеба: Путін продемонстрував світові - його стратегія працює

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що канцлер Шольц кілька місяців тому радився із президентом Зеленським щодо можливого дзвінка Путіну. Втім, за словами ексміністра, українська сторона не підтримала цю ініціативу. Але тепер, після того, як Шольц поговорив з російським диктатором, на думку Кулеби, Путін "вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини". "Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює - Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Подібної думки дотримується й експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь. На його думку, дзвінок Шольца Путіну був "наївною спробою налагодити контакт з російським диктатором, аби примусити його сісти за стіл переговорів, й ця спроба очікувано не дала результату". "Здається на Заході, зокрема в Німеччині, ще не до кінця розуміють, що до Росії, як держави-воєнної злочинниці, має бути конкретна лінія поведінки. А подібні дзвінки піднімають для Росії її значення і засвідчують, що диктатор Путін здатен прорвати ізоляційну блокаду навколо себе та переконують росіян, що вони на вірному шляху", - прокоментував Левусь, відповідаючи на запитання DW. З огляду на це, аналітик вважає, що Шольц припустився помилки, зателефонувавши Путіну. Експерт не виключає, що дзвінок Путіну був обумовлений і внутрішньо-політичними мотивами. "У Шольца додався ще й внутрішньополітичний чинник, щоб продемонструвати свої миротворчі ініціативи для того, аби розширити свою електоральну підтримку. Але це шкодить не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи", - сказав Левусь.

Ексрадник Трампа про переговори з Путіним і закінчення війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Україні пов'язують дзвінок Шольца Путіну також з виборами в США

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук вважає, що бажання Шольца почати діалог з Путіним після його дворічної ізоляції продиктовані результатами нещодавніх президентських виборів у США, в результаті яких до влади прийшов Дональд Трамп. Експерт переконаний, що відтепер будуть зміни в американській політиці не тільки щодо України, а й щодо Європи загалом.

"Очевидно США за Трампа більше не матимуть наміру утримувати Євросоюз у безпековому плані та надавати йому безкоштовно свою безпекову парасольку. Тому ЄС доведеться переглядати свої витрати на оборону, і, мабуть, це будуть робити за рахунок соціальних витрат, добробуту жителів ЄС. Тому потрібно було прояснити позицію Росії щодо продовження війни в Україні", - сказав Герасимчук у розмові з DW. Шольц, на думку експерта, міг "прощупувати" Путіна перед зустріччю лідерів Веймерського трикутника, яка планується найближчим часом у Польщі. Там обговорюватимуть безпекові виклики.

Разом з тим, Герасимчук вказує, що, "зазирнувши в голову Путіну", Шольц переконався, що його позиція щодо війни в Україні залишається незмінною і що той не збирається йти на поступки. Тож експерт впевнений, що позиція Німеччини щодо підтримки України не зміниться. "Це незворотній процес. Німеччина дуже повільно, але кардинально розвернулась від Росії в плані політичному та енергетичному. І яким би не була нова коаліція та новий уряд в Німеччина буде підтримувати курс щодо України, який є зараз, або навіть збільшать допомогу", - наголошує експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Шольц відкинув критику щодо свого дзвінка Путіну

У неділю, 17 листопада, перед відльотом на зустріч лідерів Великої двадцятки (G20) до Бразилії Олаф Шольц виступив на захист свого дзвінка Володимиру Путіну. На думку німецького канцлера, така розмова була важливою також з огляду на тих, хто вважає, що цю війну можна зупинити простими методами. Шольц констатував, що не зафіксував під час телефонної розмови з Путіним зміни його позиції щодо війни в Україні. "Розмова була дуже детальною, але вона сприяла усвідомленню, що погляди російського президента на цю війну не змінилися. І це погана новина", - зазначив Шольц, додавши при цьому, що дав зрозуміти Путіну, що Німеччина та інші союзники не відмовляться від своєї підтримки України.