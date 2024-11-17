Трюдо підтримав рішення Шольца говорити з Путіним

На думку прем'єра Канади, для припинення війни Росії проти України важливо мати "відкриту лінію зв'язку" з президентом РФ. Він припустив, що найближчими місяцями можуть з'явитися можливості покласти край війні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) говорити безпосередньо з лідером РФ Володимиром Путінимі заявив, що для припинення війни буде потреба певної взаємодії з ним, тож "було б добре мати відкриту лінію зв’язку".

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими в багатьох випадках ми не згодні", - сказав Трюдо на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), пише Bloomberg у неділю, 17 листопада.

Трюдо додав, що його країна та її союзники тісно співпрацюють із президентом України Володимиром Зеленським, а рівень довіри глави уряду Канади до Путіна перебуває "на рекордно низькому рівні". Він наголосив на відданості Канади перемозі України та прагненні якнайшвидшого припинення конфлікту. Трюдо припустив, що, імовірно, найближчими місяцями можуть з'явитися можливості для закінчення війни, проте не надав подробиць.

Водночас канадський прем'єр наголосив, що припинення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США, коли до влади прийде адміністрація Дональда Трампа. "Давайте будемо дуже відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову Сполучених Штатів від підтримки України", - наголосив Трюдо.

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Сибіга: Масована атака по Україні - відповідь Путіна на контакти з лідерами

На тлі масованої атаки Росії на Україну 17 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дорікнув світовим лідерам, які підтримують контакт з Путіним. "Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, цивільним, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - написав Сибіга в Х.

15 листопада Шольц вперше за два роки зателефонував Путіну та говорив з ним майже годину. Він закликав Путіна припинити війну проти України, вивести свої війська та почати переговори для досягнення "справедливого і тривалого миру".

До рішення Шольца український лідер Зеленський поставився скептично іназвав цей крок "скринькою Пандори", що може потягнути за собою інші контакти світових лідерів з Путіним. На думку президента України, двосторонні переговори грають на руку Кремлю, який прагне послабити ізоляцію Росії.

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