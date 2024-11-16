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У німецькій опозиції розкритикували Шольца за дзвінок Путіну

Дмитро Шварц
16 листопада 2024 р.

У ХДС/ХСС вважають, що Кремль розцінить дзвінок Олафа Шольца Володимиру Путіну як ознаку слабкості.

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Володимир Путін і Олаф Шольц
Путін і Шольц поговорили вперше за майже два рокиФото: Kay Nietfeld/Sputnik/AP/dpa/picture alliance

Зовнішньополітичний експерт фракції Християнсько-демократичного союзу / Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) за телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кремль "зрозуміє факт дзвінка як ознаку слабкості", заявив Гардт в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у суботу, 16 листопада.

За його словами, Кремль розуміє лише "сигнали сили", наприклад, погрозу істотно наростити військову допомогу Україні.

Тим часом Шольц, на його думку, "не зробив жодних конкретних нових пропозицій і навіть не висунув ультиматуму", а лише допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".

Генсек СДПН захищає дзвінок Шольца Путіну

Зі свого боку генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш (Matthias Miersch) виступив на захист свого однопартійця.

У бесіді з Deutschlandfunk він заявив, що в питаннях, пов'язаних із війною Росії проти України, важливо домогтися дипломатичного прогресу.

За його словами, Шольц вивчає можливі варіанти в тісній координації з союзниками, а уряд ФРН завжди чітко давав зрозуміти, що "миру з примусу бути не може".

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