Шольц у ролі канцлера миру: німецькі ЗМІ про дзвінок Путіну

Німецькі коментатори пояснюють телефонну розмову головним чином тим, що в Німеччині почалася виборча кампанія. Одні говорять про "правильний крок", інші про "підлещування".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) уперше за майже два роки провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Їхня бесіда, що тривала близько години, про війну РФ проти України та шляхи її припинення відбулася на тлі урядової кризи у ФРН, виборчої кампанії, яка розпочалася в Німеччині, та напередодні відльоту канцлера на саміт G20 в Бразилії. Німецькі ЗМІ розійшлися в оцінках переговорів.

Шольц бореться за виборців ССВ і АдН

"Правильний крок". Так названо докладний коментар на сайті tagesschau - новинної програми суспільно-правової телерадіокомпанії ARD (перший канал німецького телебачення). Її колишній кореспондент у Москві Деміан фон Остен (Demian von Osten) називає чотири причини, чому він вважає заздалегідь підготовлений дзвінок до Кремля виправданим і своєчасним.

Перша - внутрішньополітична. Нещодавні місцеві вибори у Східній Німеччині показали, що людей хвилюють питання війни та миру: "Багато виборців віддали свої голоси партії "Союз Сари Ваґенкнехт", яка вимагає більше дипломатичних ініціатив для припинення війни".

Коментатор вважає, що перед достроковими парламентськими виборами Шольц вирішив не віддавати тему на відкуп як цій лівопопулістській партії, так і правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АДН). "Канцлер може тепер сказати: я ж розмовляю з Путіним, - пише фон Остен. - У виборчій кампанії це Шольцу не завадить".

Шольц з радником і прессекретарем Фото: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa/picture alliance

Другою причиною, чому розмова з Путіним була правильним і важливим кроком, він вважає попереднє обговорення цього дзвінка з союзниками та партнерами: "Тож це була узгоджена акція, а не наївні дії поодинці".

"По-третє: після обрання Дональда Трампа президентом США, це був розумний хід - не надавати йому першим за довгий час відновлювати контакт із Путіним", - ідеться в коментарі.

"По-четверте: це був ще й сигнал для самої Росії. Там без Путіна жодні рішення ухвалюватися не будуть. Для того, щоб якось закінчити цю війну, доведеться розмовляти з Путіним. Змусити його сісти за стіл переговорів - це ж і вимога Зеленського. Шольц за допомогою телефонної розмови хоча б трохи готує це, а тому він іде правильним шляхом", - упевнений коментатор ARD.

Канцлер потрапив у пропагандистську пастку Кремля?

Іншої думки дотримується Der Spiegel. Публікація на сайті цього ліволіберального політичного тижневика має назву "60 протверезних хвилин". Її автори - шеф-репортер видання Маттіас Ґебауер (Matthias Gebauer) і глава московського бюро Крістіна Гебель (Christina Hebel).

"Те, що Путін пропонував під час розмови, націлене на капітуляцію України. У Кремлі знають, що Шольц навряд чи погодиться на такі переговори. Але там також знають, що на Шольца чекають дострокові вибори, які можуть призвести до втрати крісла у відомстві федерального канцлера. У Москві його вважають кульгавою качкою - главою уряду, який нічого вже не вирішує", - пишуть вони.

Путін і Шольц у Москві в 2022 році (до повномасштабного вторгнення РФ в Україну) Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

На думку авторів статті, дзвінок Шольца став вельми доречним Путіну і добре годиться для пропаганди всередині Росії. "Путін показує, що західні глави урядів знову хочуть говорити з ним. Російські державні ЗМІ підкреслювали, що саме Шольц попросив про телефонну розмову. Невже Шольц потрапив у пропагандистську пастку Кремля?" - задають риторичне питання журналісти.

Вони пояснюють дії Шольца головним чином внутрішньополітичними мотивами: наміченими на 23 лютого 2025 року достроковими виборами до Бундестагу, які можуть обернутися поразкою для соціал-демократів. Як нагадує тижневик, перед виборами до Європейського парламенту на початку літа Шольц намагався постати в образі "канцлера миру" і наголошував на тому, що проводить розсудливу політику. "Дипломатичний успіх у питанні України явно пішов би на користь канцлеру під час виборчої кампанії. Однак його розмова з Путіним показує, що розраховувати на прогрес не варто", - такого висновку доходять автори матеріалу.

Демонстрація дієздатності лідерам G20

"Шольц вдає з себе "канцлера миру", - вважає і ліва газета taz: "У Німеччині - виборча кампанія, і Шольц неодмінно хоче подати політичний сигнал населенню країни". Видання називає дзвінок у Кремль "підлещуванням" і дорікає канцлеру тим, що він ігнорує очевидне: "Хоч би що Путін говорив про "готовність до переговорів", метою Росії, як і раніше, залишається політичне підкорення України".

Практично всі провідні німецькі ЗМІ докладно повідомили про реакцію президента України Володимира Зеленського, який вважає, що своїм дзвінком Путіну Шольц відкрив скриньку Пандори, тож тепер "можуть бути інші розмови, інші дзвінки", і Росія зможе представити це як ослаблення своєї міжнародної ізоляції.

Столичний кореспондент суспільно-правої телекомпанії ZDF (другий канал телебачення ФРН) Вульф Шмізе (Wulf Schmiese) у вечірній інформаційно-аналітичній програмі heute-journal вказав і на такий мотив дзвінка Шольца Путіну: "Будучи канцлером уряду, що розвалився, він вирушає зараз на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Там він зустрінеться з лідерами таких держав, як Китай, Індія, Бразилія. Усі вони займають, м'яко кажучи, нейтральну позицію щодо конфлікту в Україні". На думку коментатора, канцлер, який фактично втратив владу всередині країни, "хоче продемонструвати на міжнародній арені свою дієздатність", вказавши на те, що щойно говорив із Путіним.

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