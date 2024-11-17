Шольц: Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися

Канцлер ФРН не зафіксував під час телефонної розмови з президентом Росії зміни його позиції щодо війни в Україні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) не зафіксував під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним зміни його позиції щодо війни в Україні.

"Розмова була дуже детальною, але вона сприяла усвідомленню, що погляди російського президента на цю війну не змінилися. І це погана новина", - зазначив Шольц у Берліні у неділю, 17 листопада, перед відльотом на зустріч лідерів Великої двадцятки (G20) до Бразилії.

Водночас Шольц відповів на критику щодо його дзвінка Путіну, яка лунала з лав німецької консервативної опозиції та від інших держав, зокрема з боку України. Лідер ФРН наголосив, що дав зрозуміти Путіну, що Німеччина та інші союзники не відмовляться від своєї підтримки України. Жодні рішення не ухвалюватимуться без України, додав Шольц.

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Розмова була важливою для прихильників "простого шляху"

Розмова, за його словами, була важливою і для тих, хто вважає, що "є простий шлях для залагодження цього конфлікту". "Його можна завершити тільки у разі, якщо російський президент буде готовий відмовитися від своїх імперіалістичних цілей. І тим, хто говорить про це в Німеччині, треба залишити таке повідомлення: жодних ознак цього немає", - додав канцлер ФРН.

З його точки зору, на тлі майбутніх розмов обраного президента США та російського президента було б поганою ідеєю, якби таку не провів глава уряду важливої європейської держави. Майбутній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що "міг би швидко закінчити війну" Росії проти України.

На зустрічі представників G20 у Бразилії Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров, а сам Шольц під час саміту зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, щоб обговорити "війни в Україні та на Близькому Сході, німецько-китайські відносини та справедливі умови в економічній політиці".

Напередодні зустрічі в Бразилії прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення Шольца поговорити безпосередньо з Путіним, а також заявив, що для припинення війни буде потреба певної взаємодії з ним, тож "було б добре мати відкриту лінію зв’язку".

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Кремль: Поки що розмова Путіна і Трампа не готується

Розмова президента РФ Путіна з обраним президентом США Трампом згодом може відбутися, але наразі жодної підготовки в цьому напрямку не ведеться. Про це 17 листопада заявив в інтерв'ю кореспондентові телеканалу "Росія 1" речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

На уточнювальне запитання журналіста, чи є якісь сигнали з боку США щодо організації потенційної телефонної розмови Путіна і Трампа, Пєсков сказав: "Поки що ні".

Водночас представник Кремля зазначив, що за потреби така розмова може бути "дуже оперативно" організована. "Тут проблем немає. Я думаю, щойно ця необхідність виникне, буде з двох сторін розуміння необхідності такого спілкування, то воно відбудеться", - пояснив він.