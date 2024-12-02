Шольц у Києві: пообіцяв подальшу підтримку, але без Taurus

Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", запевнив канцлер Шольц президента Зеленського. Він також уточнив, які саме системи озброєнь отримає Україна до кінця поточного року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальші поставки зброї. Відповідну заяву Шольц зробив у понеділок, 2 грудня, під час його спільної пресконфренції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Києві. Водночас Шольц надіслав і недвозначне послання Москві у своїй обіцянці. "Нам стане терпіння. Тож ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав канцлер ФРН, якого цитує інформагенція dpa.

"Німеччина непохитно стоятиме на боці України", - додав Шольц. За словами голови німецького уряду, до кінця 2024 року Україна отримає від Берліну додаткове озброєння на суму 650 мільйонів євро. У новий пакет увійдуть бойові танки, ракети, безпілотники і системи протиповітряної оборони, пояснив Шольц.

Зокрема Шольц розповів, що у грудні поточного року Німеччина в Україну поставить шосту систему ЗРК IRIS-T, а також пускові установки для ЗРК Patriot. "Підтримка протиповітряної оборони залишається для нас центральним питанням. Ми вже поставили п'ять систем IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 одиниць систем Gepard. (…) У грудні буде поставлено шосту систему IRIS-T, а також пускові установки для Patriot і додаткові системи Gepard", - сказав Шольц на пресконференції.

Крім того, 2025 року Німеччина передаватиме Україні системи ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію та бойові гелікоптери Sea King, поінформував Шольц.

Щодо ракет Taurus усе лишається, як було

Водночас канцлер ФРН підтвердив свою попередню позиції щодо неможливості передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus німецького виробництва, які Україна теоретично могла б застосовувати проти цілей у РФ. За словами Шольца, така його позиція "пов'язана з дальністю і необхідністю контролювати наведення".

Утім, Зеленський, який офіційно запросив крилаті ракети у німецького уряду ще в травні 2023 року, відреагував досить ввічливо на повторну незгоду Шольца щодо цього питанні, зазначає dpa.

Попри свою незгоду в питанні постачання цих крилатих ракет, Шольц наголосив на тому, що саме Росія має завершити війну та вивести свої війська з території України. "Для мене зрозуміло, що Росія має завершити війну та вивести війська. І це я йому дуже чітко сказав (…) Для мене також було важливо сказати йому, що ми не припинимо підтримувати Україну … і Путін не має розраховувати на те, що він колись буде мати справу з самотньою Україною (…) Україна вистоїть, я переконався в цьому під час візиту, і ми зробимо в це свій внесок", - заявив Шольц, якого цитує "Укрінформ" .