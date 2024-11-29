Шольц розповів Зеленському про свою розмову з Путіним

У п'ятницю, 29 листопада, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Як повідомив після неї Шольц, він запевнив Зеленського "у незмінній підтримці Німеччини". "Ми продовжимо нашу військову підтримку України в тісній координації з нашими європейськими і міжнародними партнерами. Домовилися з Зеленським, що ми залишатимемося в контакті - також з перспективою можливих шляхів до справедливого миру", - написав канцлер ФРН у соціальній мережі Х.

Своєю чергою Зеленський розповів, що під час розмови "подякував за лідерство в допомозі Україні системами ППО - дуже ефективними "петріотами" та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів".

"Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну. Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру", - написав президент у Telegram.

Він також повідомив, що Шольц розповів про деталі його дзвінка Володимиру Путіну. "Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - зазначив на це Зеленський.

Зеленський обговорив ракетні наміри Росії з Рютте і Стармером

Напередодні Зеленський повідомляв, що планує обговорити з Шольцом ракетні наміри Росії. До того президент заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова щодо намірів РФ і уже поговорив про них з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Того дня Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України, а Путін пригрозив подальшими ударами новітньою балістичною зброєю - "по центрах ухвалення рішень у Києві".