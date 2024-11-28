Путін погрожує новими ударами ракетою "Орешник" по Україні

Російський президент в Астані заявив, що генштаб та міноборони РФ обирають цілі для нових ударів балістичними ракетами, і ними можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві".

Президент Росії Володимир Путінзаявив, що ціллю нових ударів балістичними ракетами середньої дальності "Орешник" можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві". "Міноборони зараз підбирає цілі для ураження - це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості чи центри ухвалення рішень у Києві", - заявив він у четвер, 28 листопада, в Астані на саміті Оранізації договору про колективну безпеку, до якої входить Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Путін заявив, що Росія продовжить "бойові випробування" ракет нібито у відповідь на удари Збройних сил України (ЗСУ) далекобійними британськими та американськими ракетами по Брянській та Курській областях.

В Астані, як і раніше, Путін стверджував, що в російському арсеналі уже зараз є кілька готових до використання ракет. "Серійне виробництво "Орешника" вже почалося, - стверджує російський президент, цитують росЗМІ. - У разі масованого та групового застосування "Орешника" сила удару буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї". За словами Путіна, в Росії сьогодні виробляється "вдесятеро більше ракет, ніж у країнах НАТО".

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Зеленський: Путін намагається зірвати мирні зусилля Трампа

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому відеозверненні заяви Путіна в Астані, наголосив, що російському президенту "закінчення цієї війни не потрібне", більш того - він "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну".

"Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента (обраного президента США. - Ред.) Трампа, які точно будуть після інавгурації (йдеться про наміри обраного президента США домогтися швидкого припинення війни РФ проти України. - Ред.). Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло - щоб він не зміг закінчити війну", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що президент РФ - "єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить" і його дії зараз є тиском, спрямованим на те, аби згодом "змушувати президента Америки йти на умови Росії".

Reuters: В США вважають ядерний удар РФ малоймовірним

Дозвіл США Україні бити американською зброєю вглиб території РФ не збільшив ризик ядерної атаки, вона залишається малоймовірною, повідомила напередодні агенція Reuters із посиланням на п'ять джерел, близьких до американської розвідки. Запуск Росією минулого тижня нової балістичної ракети "Орешник", який, на думку аналітиків, був задуманий як попередження Вашингтону та його європейським союзникам, не змінив цього висновку.

Один із неназваних агенцією чиновників зазначив, що, хоча Вашингтон вважає, що Росія не прагнутиме ядерної ескалації, вона намагатиметься протистояти тому, що вона вважає ескалацією з боку США. За словами урядовця, розгортання нової ракети є частиною цих зусиль. Співрозмовники Reuters зазначили, що занепокоєння ескалацією, зокрема ядерні побоювання, було перебільшене. Проте, наголошують вони, загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, і ядерна ескалація не виключається.

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Ракетний удар РФ по Дніпру 21 листопада

21 листопада російські війська завдали по українському Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удару було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

Водночас в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України вказали, що удару, ймовірно, було завдано ракетою комплексу "Кедр". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скликав засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів. Тоді ж у G7 різко засудили удар РФ новою балістичною ракетою по Дніпру й ядерну риторику Кремля.