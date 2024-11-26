  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
Останні відео
КонфліктиЄвропа

Члени НАТО пообіцяли Україні подальшу підтримку

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

На засіданні Ради Україна-НАТО члени Альянсу обговорили удар новою російською ракетою по Дніпру й запевнили Україну в подальшій підтримці з боку НАТО.

https://p.dw.com/p/4nSaY
Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine
Фото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Проведений минулого тижня російський удар балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) по українському місту Дніпро та його наслідки стали темою обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО. Нинішній позачерговий захід відбувся в вівторок, 26 листопада, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу й був скликаний за ініціативою України.

Як повідомила в коментарі DW глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко, з українського боку в заході взяли участь також начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) і т.в.о. командувача Повітряних сил ЗСУ. Обидва посадовці приєдналися до засідання в режимі відеоконференції. 

Під час засідання, представники України пояснили партнерам у Альянсі, що вчинений Росією удар був "демонстрацією сили з боку Росії і безрезультатною спробою залякати членів Альянсу". У Києві переконані, що в такий спосіб Росія прагне послабити рішучість членів НАТО і змусити припинити підтримку України, а також думає примусити декого з країн НАТО переглянути своє рішення щодо дозволу для України бити по території РФ західним далекобійним озброєнням.

"Тому для нас було дуже важливо почути рішучу реакцію наших партнерів. Усі вони відзначили, що ці дії є значною ескалацією з боку Росії і слугують ще одним доказом її небажання припинити війну. Члени Альянсу засудили ці дії та наголосили, що така агресія не зупинить їх від непохитної підтримки України", - прокоментувала результати зустрічі Галібаренко.

Так само на сайті НАТО зазначається, що під час засідання члени Альянсу підтвердили свою підтримку Україні. Що стосується російського удару новим видом балістики по Дніпру, то це розцінюється як "чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні й залякати тих, хто підтримує Україну, яка захищається від незаконної й неспровокованої агресії Росії", йдеться в повідомленні пресслужби НАТО.
 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російська міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" на військовому параді в Москві

США: Випущений по Дніпру "Орешник" - експериментальна ракета на базі МБР "Рубеж"

США: Випущений по Дніпру "Орешник" - експериментальна ракета на базі МБР "Рубеж"

У Пентагоні кажуть, що Росія вдарила по Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада

ISW: "Орешник" не є принципово новою російською ракетою

ISW: "Орешник" не є принципово новою російською ракетою

Росія отримує вигоду від риторичних фанфар навколо удару по Дніпру 21 листопада та сподівається, що це спонукатиме Захід зменшити підтримку України, вважають в Інституті вивчення війни.
Конфлікти23 листопада 2024 р.
ДСНС розбирає завали в Дніпрі після удару Росії 26 жовтня

РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістикою, аеробалістичним "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Збити вдалося шість ракет Х-101.
Конфлікти21 листопада 2024 р.
Більше публікацій