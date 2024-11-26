Члени НАТО пообіцяли Україні подальшу підтримку

Проведений минулого тижня російський удар балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) по українському місту Дніпро та його наслідки стали темою обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО. Нинішній позачерговий захід відбувся в вівторок, 26 листопада, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу й був скликаний за ініціативою України.

Як повідомила в коментарі DW глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко, з українського боку в заході взяли участь також начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) і т.в.о. командувача Повітряних сил ЗСУ. Обидва посадовці приєдналися до засідання в режимі відеоконференції.

Під час засідання, представники України пояснили партнерам у Альянсі, що вчинений Росією удар був "демонстрацією сили з боку Росії і безрезультатною спробою залякати членів Альянсу". У Києві переконані, що в такий спосіб Росія прагне послабити рішучість членів НАТО і змусити припинити підтримку України, а також думає примусити декого з країн НАТО переглянути своє рішення щодо дозволу для України бити по території РФ західним далекобійним озброєнням.

"Тому для нас було дуже важливо почути рішучу реакцію наших партнерів. Усі вони відзначили, що ці дії є значною ескалацією з боку Росії і слугують ще одним доказом її небажання припинити війну. Члени Альянсу засудили ці дії та наголосили, що така агресія не зупинить їх від непохитної підтримки України", - прокоментувала результати зустрічі Галібаренко.

Так само на сайті НАТО зазначається, що під час засідання члени Альянсу підтвердили свою підтримку Україні. Що стосується російського удару новим видом балістики по Дніпру, то це розцінюється як "чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні й залякати тих, хто підтримує Україну, яка захищається від незаконної й неспровокованої агресії Росії", йдеться в повідомленні пресслужби НАТО.

