У G7 різко засудили удар РФ новою БРСД по Дніпру

Ядерна риторика РФ - безвідповідальна й загрозлива, вважають глави МЗС країн Великої сімки. Вони також засудили нещодавній удар Росії новою балістичкною ракетою по Дніпру.

Міністри закордонних справ Великої сімки (G7) рішуче засудили використання Росією у війні проти України балістичної ракети середньої дальності (БРСД) під час удару по Дніпру 21 листопада.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним свідченням її нерозважливої та ескалаційної поведінки. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України залишатиметься непохитною", - йдеться у спільній заяві міністрів від вівторка, 26 листопада.

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Міністри G7 засудили ядерну риторику РФ як безвідповідальну

Також у заяві глави МЗС G7 засудили ядерну риторику РФ і висловили занепокоєння щодо використання країною-агресором хімічної зброї.

"Ми якнайрішучіше засуджуємо безвідповідальну й загрозливу ядерну риторику Росії, а також її політику стратегічного залякування. Ми ніколи не будемо миритися з погрозами застосування ядерної зброї, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї з боку Росії в контексті її агресивної війни проти України", - ідеться у спільній заяві міністрів.

Міністри G7 також висловили "найглибше занепокоєння застосуванням Росією хімічної зброї" та "засобів придушення заворушень" на фронті в Україні. "Використання такої зброї як методу ведення війни є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї", - зазначили в G7, закликавши Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХО) розслідувати інциденти.

ОЗХВ раніше виявила сліди сльозогінного газу у пробах із Дніпропетровської області.

Катування та сексуальне насильство

"Ми також найрішучішим чином засуджуємо широко поширені та систематичні тортури та жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та затриманими мирними особами, включаючи застосування сексуального насильства, про що повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні", - наголосили далі глави МЗС країн G7.

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Блінкен: G7 завершує роботу над виділенням Києву $50 млрд з доходів від активів РФ

За результатами засідання міністрів G7 повідомляється, що країни G7 перейшли до завершального етапу роботи для виділення Україні 50 млрд доларів з використанням доходів від заморожених російських активів.

"У рамках нашої підтримки України ми також завершуємо процес виділення 50 мільярдів доларів, забезпечених на основі заморожених російських суверенних активів", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками засідання посадовців G7.

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Він нагадав, що США нещодавно запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти "Газпромбанку". Держсекретар США зазначив, що очікує "подальших подібних дій з боку G7".

Нагадаємо, у червні учасники саміту G7 - США, Канада, Великобританія, Японія, Франція, Італія та Німеччина, а також ЄС - досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про надання Києву кредитів у $50 млрд до кінця цього року.