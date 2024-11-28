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Нічна атака Росії на інфраструктуру України: є 12 влучань

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

У ніч на 28 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема - електричні підстанції в різних областях. Усього зафіксовано 12 влучань, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Війська РФ завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України (фото з архіву)Фото: Gleb Garanish/REUTERS

Під час масованого удару у ніч на четвер, 28 листопада, російські війська атакували критичну інфраструктуру України, зокрема електричні підстанції в різних областях. Зафіксовано загалом 12 влучань, здебільшого - в об'єкти паливно-енергетичного сектора, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) шу дописі Telegram. Інформація про те, де саме зафіксовані влучання, не надається.

Як наголосили в ПС ЗСУ, внаслідок нічного протиповітряного бою було збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101, запущених військами РФ. Крім того, збиті три керовані авіаційні ракети та 35 російських безпілотників, ще понад 60 - локаційно втрачені.  

В ПС ЗСУ констатують, що під час повітряних атак війська РФ останнім часом застосовують велику кількість ракет та безпілотників. "Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття", - пояснюють українські військові.

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ПС ЗСУ: Росія постійно удосконалює засоби повітряного нападу

Окрім того, у командування ПС ЗСУ повідомили, що російські сили постійно вдосконалюють засоби ,які використовуються для удару з повітря. "Ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток; а також використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах", - пояснюють в ПС ЗСУ.

Ці фактори, як кажуть українські військові, суттєво ускладнюють роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил. "Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому під час масованих ворожих атак використовується максимум сил та засобів, включно з авіацією, РЕБ, зенітні ракетні війська (ЗРВ) та мобільні вогневі групи", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Також російські війська напередодні атак враховують метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації, додають у Повітряних силах.  "Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки, не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ", - зазначають ПС ЗСУ.

Як повідомив раніше у цей день президент України Володимир Зеленський, у кількох областях України були зафіксовані удари російськими  "Калібрами" з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі.

"Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - написав він у соціальних мережах вранці 28 листопада. 

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