Атака РФ: мільйон абонентів на заході України - без світла

Росія здійснила масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. У низці областей перебої зі світлом і водопостачанням. По всій країні запроваджені аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.

Внаслідок ракетно-дронової атаки по Україні у четвер, 28 листопада, понад мільйон абонентів у ​​трьох західних областях залишилися без світла, повідомила місцева влада.

Понад мільйон споживачів без світла - на Львівщині, Рівненщині, Волині

На Львівщині через атаку знеструмлені 523 тисячі споживачів, на Рівненщині - понад 280 тисяч, на Волині - близько 215 тисяч.

У Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що "вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори". "Вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", - запевнив керівник ОВА Іван Рудницький.

У Рівному навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. У місті та області перебої з водою через атаку.

Удар по критичній інфраструктурі Прикарпаття, Хмельниччини, Київщини, Сумщини

Під ракетний удар також потрапила Івано-Франківщина. "Об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони… Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

На Хмельниччині внаслідок атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах.

У Сумській ОВА повідомили, що РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Київська ОВА поінформувала про пошкодження інфраструктурного об'єкта внаслідок атаки. "Пожежа ліквідована... В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою "Укренерго". Працюють 466 пунктів незламності. Оперативні групи продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки на Київщину", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській ОВА повідомили про відключення електроенергії в області внаслідок масованого ракетного обстрілу.